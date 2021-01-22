 Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza | ALMANYA | DW | 22.01.2021

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ALMANYA

Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza

Alman polisi, Dominik Cumhuriyeti'nden Frankfurt'a giden bir uçakta maske takmayı reddeden iki yolcunun 25 bin euro para cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Sembol fotoğraf

Sembol fotoğraf

Dominik Cumhuriyeti'nden Almanya'nın Frankfurt kentine giden bir uçağın iki yolcusu, maske takmayı reddettikleri gerekçesiyle kişi başı 25 bin euro para cezasıyla karşı karşıya. Söz konucu yolcular, hem uçakta maske takmamakla hem de uçuş ekibinin talimatlarına uymamakla suçlanıyor.

Yocular, Punta Cana kentinden kalkan uçağın pilotunun Alman polisini bilgilendirmesinin ardından iniş sonrası gözaltına alındı. Alman havalimanı polisi, Rus vatandaşı yolculardan birinin 35, diğerinin ise 40 yaşında olduğunu belirtti.

Polis, ceza kapsamında 500'er euro kapora ödeyen iki Rus'un, aktarma yapmak için indikleri Frankfurt'tan Moskova'ya gitmelerine izin verildiğini duyurdu.

Bir polis sözcüsü, para cezalarının, günlük koronavirüs önlemlerinin ihlalleri değil, hava güvenliği yasalarının ihlalleri göz önünde bulundurularak kesildiği için yüksek olduğunu bildirdi.

dpa / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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