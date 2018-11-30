 Uçağı bozulan Merkel G20 açılışına katılamayacak | ALMANYA | DW | 30.11.2018

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ALMANYA

Uçağı bozulan Merkel G20 açılışına katılamayacak

Almanya Başbakanı Merkel’in Arjantin’e gitmekte olan uçağı teknik bir arıza nedeniyle Köln’e acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel, G20 zirvesinin açılışına yetişemedi.

Deutschland Flughafen Köln/Bonn - Kanzlerin Merkel muss Flug zu G20 unterbrechen (Reuters/A. Rinke)

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, uçağının teknik bir arıza nedeniyle Perşembe akşamı Köln’de acil iniş yapması yüzünden Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de düzenlenen G20 zirvesinin açılışına katılamadı. Geceyi Bonn’da geçirmek zorunda kalan Başbakan Merkel, dünya ekonomisi ve ticaretin ele alınacağı önemli oturumlara katılamayacak. 

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi liderlerle planlanan ikili görüşmeleri kaçırdı. Merkel’in yetişemediği randevuların Cumartesi gününe kaydırılıp, kaydırılamayacağı ise belirsizliğini koruyor. 

Merkel ve Bakan Scholz’un Cuma sabahı Madrid’e gittiği ve ardından tarifeli bir uçak ile Buenos Aires’e hareket ettiği belirtildi. 

Sabotaj ihtimali üzerinde durulmuyor

Alman Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre, Başbakan Merkel’in uçağına sabotaj ihtimalinin bulunmadığı açıklandı. Alman Hava Kuvvetleri sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, "suç teşkil edecek her hangi bir ipucunun bulunmadığını" belirtti. 

Sözcü, telsiz sistemi ve yakıtı kontrol eden elektronik sistemde arıza meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti. Bu durum karşısında Berlin’e geri dönmek yerine Köln/Bonn havalimanına inilmesine karar verildiği aktarıldı. Alman hükümetine ait diğer uçağın kullanılamamasının nedenin ise teknik olmadığını belirten sözcü, gereken personel Perşembe akşamı hazır olmadığı için uçağın sefere çıkamadığını belirtti.

Uçak acil iniş yaptı

Başbakan Merkel’in beraberindeki heyet ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’un Alman hükümetine ait A340-300 tipi uçakla Berlin’den hareket etmelerinden yaklaşık bir saat sonra Köln/Bonn havalimanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Spiegel’in haberinde, uçağın kule ile iletişimini sağlayan elektronik telsiz sistemin tamamen devre dışı kaldığı belirtildi. 

Haberde, kule ile iletişimin tamamen kesilmesinin havacılıkta tehlikeli bir durum olması nedeniyle pilotların acil iniş kararı aldığı ve uydu telefonu ile iletişimi sağlayarak Köln/Bonn havalimanına acil iniş yaptığı ifade edilmişti.

Planlanandan yaklaşık 12 saat sonra Buenos Aires’e ulaşması beklenen Merkel’in G20’ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı akşam yemeğine yetişeceği tahmin ediliyor. 

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Merkel'in uçağı acil iniş yaptı

AFP,dpa/JD,GA
© Deutsche Welle Türkçe 

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Merkel'in uçağı acil iniş yaptı  

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