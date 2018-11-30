 Uçağı bozulan Merkel G20 açılışına katılamıyor | ALMANYA | DW | 30.11.2018

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ALMANYA

Uçağı bozulan Merkel G20 açılışına katılamıyor

Almanya Başbakanı Merkel’in Arjantin’e gitmekte olan uçağı teknik bir arıza nedeniyle Köln’e acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel, G20 zirvesinin açılışına yetişemedi.

Deutschland Flughafen Köln/Bonn - Kanzlerin Merkel muss Flug zu G20 unterbrechen (Reuters/A. Rinke)

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, uçağının teknik bir arıza nedeniyle Perşembe akşamı Köln'de acil iniş yapması yüzünden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 zirvesinin açılışına katılamıyor. Geceyi Bonn'da geçirmek zorunda kalan Başbakan Merkel'in dünya ekonomisi ve ticaretin ele alınacağı önemli oturumlara katılamayacağı belirtildi. Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi liderlerle planlanan ikili görüşmeleri kaçırdığı kaydedildi. Merkel'in yetişemediği randevuların Cumartesi gününe kaydırılıp, kaydırılamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Başbakan Merkel'in beraberindeki heyet ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un Alman hükümetine ait A340-300 tipi uçakla Berlin'den hareket etmelerinden yaklaşık bir saat sonra Köln/Bonn havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Spiegel’in haberinde, uçağın kule ile iletişimini sağlayan elektronik telsiz sisteminin tamamen devre dışı kaldığı belirtildi.

Haberde, kule ile iletişimin tamamen kesilmesinin havacılıkta tehlikeli bir durum olması nedeniyle pilotların acil iniş kararı aldığı ve uydu telefonu ile iletişimi sağlayarak Köln/Bonn havalimanına acil iniş yaptığı ifade edildi.

Başbakan Merkel, uçağın acil iniş yapmasının ardından "ciddi bir arıza” olduğunu söyledi. Merkel ve Bakan Scholz'un Cuma sabahı Madrid'e ve ardından tarifeli bir uçak ile Buenos Aires'e gideceği belirtildi. Planlanandan yaklaşık 12 saat sonra Buenos Aires'e ulaşması beklenen Merkel'in G20'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı akşam yemeğine yetişeceği tahmin ediliyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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