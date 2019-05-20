Twittter'da #SüreBitti tepkisi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında moderatör Ahmet Hakan'ın, yayını planlanandan erken sonlandırdığı iddia edildi.

İmamoğlu'nun açıklamasına göre iki saat olarak planlanan ve 22:00'de başlayan yayın, CHP adayı İBB'deki israfları anlatmaya çalışırken Ahmet Hakan tarafından "Vaktimiz doldu" denilerek kesilmek istendi. İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın müdahalesi üzerine "12 diye söylediler" cevabını vererek sözlerini sürdürmeye çalıştı. Ancak "Süre doldu" karşılığını veren Ahmet Hakan, reklamlara gidilmesinin ardından yapılan 1 dakikalık yayınla İmamoğlu'ndan son sözlerini alıp programı kapattı.

Programın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, bu tavrı nedeniyle Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. CNN Türk'te programın tekrarının yayınlanmaması da tepkileri artırdı. Kullanıcılar, Twitter'daki TT listesinde ilk sıraya çıkan #SüreBitti etiketi altında görüşlerini paylaştı.

Geçmişte CNN Türk'te çalışan gazeteci Emin Çapa, yayının bitirilmesi için rejinin telefonla arandığını öne sürdü. Çapa, "Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi. #SüreBitti" diye tweet attı.





Eleştirisini dile getirenler arasında Habertürk yazarı Sevilay Yılman da vardı. Yılman, "Gerçekten televizyon haberciliği adına büyük utanç yaşandı bu akşam #cnnturk #tarafsızbölge de. Ahmet Hakan kurumda yerini sağlamlaştırmak heyecanı ile #gazetecilik ilkelerini ayaklar altına aldı! İlkesizliği sayesinde hem meslek etiği zedelendi hem de kendi markası sıfırlandı!" ifadesini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise aynı programda geçen hafta AKP adayı Binali Yıldırım'a İmamoğlu'ndan daha az süre verildiğini belirtti.

Tartışmalar üzerine CNN Türk'ten yapılan açıklamada da Yıldırım'ın katıldığı programın daha kısa sürdüğü hatırlatıldı.

Twitter'da "#SüreBitti" etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:









DW/CÖ,HT

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