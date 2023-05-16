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Fotoğraf: picture-alliance/Zuma/Soma/O. Marques
PolitikaTürkiye

Twitter'den Türkiye'ye erişim engeli açıklaması

2 saat önce

Twitter, Türkiye'deki bazı hesaplara getirilen erişim yasağına dair açıklamada bulundu. Türk yetkililerden uyarı aldığını aktaran Twitter, seçim sürecinde kullanılabilir kalmak için erişim yasağı getirdiklerini duyurdu.

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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ve haberleşme ağı Twitter, Türkiye'deki seçim sürecinde 4 hesaba ve 409 Tweete getirilen erişim engeli ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Twitter'in kendi resmi hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan mesajda, "Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler. Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter'a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter'ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık" denildi.

Twitter, konuyla ilgili olarak Türk yetkililere "ifade özgürlüğü ile ilgili endişelerini doğrudan ilettiklerini" ve "tüm taleplerde yaptıkları gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceklerini, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol olmadığını" vurguladı.

Twitter, açıklamasının devamında mahkeme kararlarına itirazlarla ilgili olarak da şu bilgiler paylaşıldı:

"Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme karari halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz."

Twitter, ilgili mesajın altına erişim engellemelerine dair verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının kopyalarını da ekleyerek kamuoyu ile paylaştı.

 

DW / ET,TY

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