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Elon Musk'ın Twitter'daki hesabı
Fotoğraf: Utku Ucrak/AA/picture alliance
Teknoloji

Twitter'den ücretli mavi tik için ilk adım

6 saat önce

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, ücretli mavi tik için ilk adımı attı. Twitter, bazı ülkelerdeki iPhone kullanıcılarının telefonlarına gönderdiği güncellemede "Ayda 7,99 dolara mavi tik alın" teklifinde bulundu.

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Twitter, ücretli mavi tik dönemi için düğmeye bastı. ABD dâhil bazı ülkelerdeki iPhone kullanıcılarının telefonlarına bir güncelleme gönderen Twitter, "Şu an kaydolun, ayda 7,99 dolara Twitter Blue alın" teklifinde bulundu. Güncelleme şu an için sadece ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iPhone sahiplerine gönderildi.

Twitter Blue'nun yeni versiyonunda, kullanıcılar mavi tikin yanı sıra daha uzun video yükleme ve daha az reklamla karşılaşma gibi özelliklerden de faydalanacak. Twitter Blue'nun 4,99 dolar olan versiyonunda bu özellikler bulunmuyordu.

Ancak Kaliforniya merkezli şirketin ürün geliştirme direktörü Esther Crawford, yeni hizmetin gönderilen güncellemeye karşın hâlen deneme aşamasında olduğunu ve henüz hayata geçmediğini açıkladı.

Crawford, "Yeni 'Mavi' henüz aktif değil. Başlangıç öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ancak bazı ülkelerdeki kullanıcılar güncellemeler yaptığımızı görebilir çünkü denemeler yapıyoruz ve gerçek zamanlı değişiklikler için uğraşıyoruz" diye tweet attı.

Şu an Twitter Blue'nun güncellenme bedeli hâlen 4,99 dolar olarak görülüyor.

Ücretli mavi tik uygulaması, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın bu popüler sosyal medya platformuna getirmeye hazırlandığı en büyük değişikliklerden biri.

Musk'tan açıklama

Musk, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, ücretli mavi tik uygulamasının öncelikli ülkelerde "işe yaradığını gördükleri anda" ve "tercüme işleri tamamlandığında" bu özelliği dünya geneline sunacaklarını söyledi.

Mavi tik, şu ana kadar Twitter'daki onaylı hesapları sembolize ediyordu. Ücretsiz olan bu ayrıcalık sadece hükümet yetkilileri, gazeteciler, ünlüler ve spor insanları gibi kişilere tanınıyordu.

Twitter'ın gelirlerini artırmak ve şirketi reklamlara daha az bağımlı hâle getirmek isteyen Musk, geçtiğimiz günlerde attığı tweet'te "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullanarak yeni uygulamayla ilgili planlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Musk, mavi tik almak için ödeme yapan hesapların nasıl doğrulanacağı ya da doğrulanıp doğrulanmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi. Şu an Twitter'da yaklaşık 423 bin onaylı hesap bulunuyor.

Musk'ın ücretli mavi tik hizmetinin 7 Kasım Pazartesi gününe kadar hazır hâle getirilmesi için ekibine talimat verdiği, aksi takdirde bu çalışanların işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söylediği iddia edilmişti.

Yaklaşık 7 bin 500 çalışanı olan Twitter'ın personel sayısını neredeyse yarıya indirenMusk, "şirket günde 4 milyon dolar kaybettiği için" bu kararı almaktan başka seçeneği olmadığını savunmuştu.

BM'den Musk'a çağrı

Musk'ın Twitter'daki insan hakları ekibini tamamen işten çıkardığına dair haberler sonrası Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ten de tepki geldi.

Bunun "cesaret verici bir başlangıç olmadığını" belirten Türk, Musk'a insan haklarını Twitter'ın yönetiminde "merkeze" alması için çağrı yaptı.

Türk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter'ın insanların haklarına zarar veren içeriklerin artırılmasından kaçınma gibi bir sorumluluğu var" ifadesini kullandı.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,BÖ

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