Twitter'dan Threads'e dava tehdidi

Twitter'ın yeni rakip platform Threads nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit ettiği bildirildi. Dün açılan Threads ise ilk günde 30 milyon kullanıcıya ulaştı.

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, Facebook'un bağlı bulunduğu ana şirket Meta'yı dün başlattığı rakip uygulama Threads nedeniyle dava açmakla tehdit ettiği bildirildi. Twittter'ın bir avukatının, Meta şirketine ilettiği bir yazıda şirketi söz konusu yeni uygulama için Twitter'e ait gizli ve özel bilgileri kullanmakla suçladığı belirtiliyor. Semafor sitesinin bir kopyasını yayınladığı yazıya göre, Twitter'ın sahibi Elon Musk "Rekabet tamam ama kopya çekmek olmaz" ifadesine yer verdi.

Twitter ve Musk'ın avukatı Alex Spiro, Meta'yı çok sayıda eski Twitter çalışanını kendi uygulaması Therads için işe aldığını ve onların Twitter'daki özel bilgi ve birikimini kullanmayı amaçladığı suçlamasını yöneltiyor.

Meta ise suçlamaları geri çevirirken Threads'in ürün geliştirme bölümünde eski Twitter çalışanlarının yer almadığını açıkladı.

Musk binlerce Twitter çalışanını işten çıkarmıştı

Multimilyarder iş insanı Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'i satın almasının ardından şirketin binlerce çalışanını kısa süre sonra işten çıkarmıştı. Pek çok Twitter çalışanı da işten çıkartılmasından sonra benzer alanda faal başka teknoloji şirketlerinde çalışmaya başlamıştı.

Twittere rakip uygulama Threads ilk günde 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Fotoğraf: STEFANI REYNOLDS/AFP

Hem Twitter hem de Meta'nın merkezlerinin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin California Eyaleti'nde çalışanların rakip bir şirkette işe başlamadan önce belli bir süre ara verme zorunluluğu kuralı geçerli değil.

Threads: İlk günde 30 milyon kullanıcı

Uzun süredir getirilen yeni uygulamalar, kısıtlamalar ve ücretli abonelik gibi kurallar ile hakkındaki tartışmaların arttığı Twitter'e ilk en güçlü rakip olan Threads 100'den fazla ülkede kullanıma dün açıldı. Meta şirketinin geliştirdiği Thraeds adlı uygulama 6 Temmuz'da start alır almaz sadece ilk günde 30 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Threads'de 500 vuruşa kadar metin ile linkler, fotoğraflar ve 5 dakikaya kadar uzun videolar yayınlanabiliyor.

Threads, şimdiye kadar Twitter'e karşı piyasaya çıkan en önemli ve güçlü rakip olma özelliğine sahip ve küresel çapta yaygın şekilde kullanılan fotoğraf ve video paylaşılabilen Instagram hesaplarıyla bağlantılı şekilde kullanılması mümkün. Bu da Instagram'da aktif olan milyonlarca kullanıcının Therads'e yönelme ihtimalini artırıyor. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in Threads hesabının ilk günde 2 milyon kullanıcıya ulaştığı da dikkat çekti.

dpa / ETO, BÖ

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