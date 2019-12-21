 Twitter′dan ″deepfake″ videolara karşı önlem | YAŞAM | DW | 05.02.2020

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YAŞAM

Twitter'dan "deepfake" videolara karşı önlem

Twitter, 5 Mart'tan itibaren başkasına zarar verme amacıyla manipüle edilen videolara "sahte" ibaresi ekleyecek. Verilmesi amaçlanan zararın ciddiyetine göre içerikler tamamen silinebilecek.

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Sosyal paylaşım platformu Twitter, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde orijinali üzerinde teknik oynamalar yapılarak başkalarına zarar verecek şekilde manipüle edilen videolara karşı önlemleri yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

Manipülasyon amacıyla yapay zekadan yararlanarak üretilen ve deepfake olarak adlandırılan videolar ve diğer manipüle içeriklerin 5 Mart tarihinden itibaren etiketleneceği ya da tamamen silineceği bildirildi. Yeni düzenlemeye göre kasıtlı olarak fiziksel güvenliğe ya da özel hayata yönelik tehdit içeren, toplumsal kargaşaya yol açabilecek ya da seçmenleri korkutmaya yönelik içerikler silinecek.

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Twitter, yeni düzenlemeler ışığında manipülasyonda hangi teknolojinin kullanıldığından bağımsız olarak, "aldatma amacıyla büyük ölçüde değiştirilmiş ya da manipüle edilmiş" fotoğraf ve videoların üzerine "sahte" ibaresi ekleyecek. Twitter yöneticilerinden Yoel Roth, yeni politika çerçevesinde sürece değil, sonuca odaklandıklarını belirterek, manipüle edilen videoya "sahte" ibaresi ekleneceğini, videoya eşlik eden metin ve diğer ögelerde zarar verici unsurlar tespit edilmesi durumunda tüm içeriğin silineceğini ifade etti. Ancak Twitter yetkilileri manipüle edilmiş içeriklerin ne şekilde tespit edileceği konusunda net bilgi vermedi. Roth, içeriklerin tespitinde kullanıcılardan gelen uyarıların dikkate alınacağını ve "üçüncü taraf uzmanlar"la ilişki kurulacağını kaydetti.

Sosyal medya şirketleri, bir kişinin söylemediği ya da yapmadığı şeyleri söylemiş ve yapmış gibi gösteren, yapay zeka desteğiyle gerçekmiş gibi görünen yapay videolar nedeniyle uzun süredir baskı altındaydı.

Alphabet Inc. şirketine bağlı video paylaşım platformu YouTube hafta başında yaptığı açıklamada "büyük zarara yol açma konusunda ciddi risk oluşturan", teknik manipülasyona uğramış ya da içeriğiyle oynanmış tüm videoların sistemden silineceğini bildirmişti. Çinli ByteDance şirketine ait TikTok da geçen ay "yanlış yönlendirici enformasyon"a karşı kapsamlı yasakları devreye sokmuştu.

Facebook da geçen ay yaptığı açıklamada "deepfake" ve diğer bazı manipüle edilmiş videoları internet sitesinden kaldıracağını açıklamış, ancak hiciv içeren içerikler ile "sadece kelimelerin sıralarını değiştiren ya da kelimeleri içerikten çıkaracak" şekilde üzerinde oynama yapılan videolara dokunulmayacağını bildirmişti.

AFP,rtr/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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