 Twitter′da içerik kaldırmada en yüksek talep Türkiye′den | YAŞAM | DW | 10.05.2019

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YAŞAM

Twitter'da içerik kaldırmada en yüksek talep Türkiye'den

Türkiye, 2018'in ikinci yarısında Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülke oldu. Buna göre, Türkiye'den Twitter'a toplam 5 bin 14 içerik kaldırma talebi iletildi.

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Twitter, 2018 yılının ikinci yarısında elde edilen verileri mercek altına alan şeffaflık raporunu (Transparency Report) yayınladı.

Rapora göre, 2018 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında Türkiye, Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülke oldu. Bu süreçte Türkiye, toplam 597'si mahkeme kararı olmak üzere toplam 5 bin 14 yasal içerik kaldırma talebinde bulundu. Talepler kapsamında toplam 9 bin 155 hesap incelendi. Türkiye'den gelen talepler doğrultusunda 72 Twitter hesabı kapatılırken, 355 tweet silindi.

Mahkeme kararı vesilesiyle yapılan 597 talebin 127'sine basın ve ifade özgürlüğü gibi gerekçelerle yasal itirazda bulunuldu. Bunların ikisi kabul edilirken, biri ise kısmen kabul edildi.

Listede Türkiye'yi takip eden ülke, toplam 3 bin 344 taleple Rusya oldu.

Raporda, sözkonusu yasal talepleri iletenler arasında devlet kurumları, "ayrımcılıkla mücadele etme görevi verilen örgütler" ve bireyleri temsil eden avukatların bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin bilgi talepleri yanıtsız kaldı

Rapora göre, aynı zaman diliminde bilgi talepleri gönderen ülkeler arasında Türkiye yedinci sırada yer aldı. Listenin başında 2 bin 92 talep ile ABD, ikinci sırada ise bin 659 taleple Japonya bulunuyor. Bu ülkeleri İngiltere, Hindistan, Almanya ve Fransa takip etti.

Twitter, Türkiye'nin bilgi taleplerinin hiçbirine yanıt vermedi. Bu zaman diliminde, en fazla bilgi talebinde bulunan 20 ülke arasında taleplerinin hiçbirine yanıt verilmeyen tek ülke Türkiye oldu.

Yapılan taleplere yanıt vermemelerinin çeşitli gerekçeleri olabileceğini söyleyen Twitter'ın raporunda, "aşırı derecede genel olan talepleri daraltmak isteyebilecekleri" veya "bir Twitter ve/veya Periscope hesabının veya bu platformlardaki başka bir içeriği saptamakta başarısız olan talepleri dikkate almayabilecekleri" belirtildi.

Diğer yandan Türkiye'den yapılan yasal taleplerin, 2018'in ilk yarısına göre yüzde 44 düşüş kaydettiği belirtildi. Raporda, bu düşüşün ana nedenlerinden birinin Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekat olduğu belirtilirken, 2018'in ilk aylarında yapılan taleplerin zirve yapmasının nedeni bununla ilgili yorumların ve ilgili şikayetlerin çokluğuna bağlandı.

DW/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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