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Twitter'ın sahibi Elon Musk
Twitter'ın sahibi Elon MuskFotoğraf: Dado Ruvic/Illustration/REUTERS
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Twitter'da Elon Musk'ın ültimatomu sonrası istifa dalgası

2 saat önce

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın verdiği "Yoğun ve uzun saatler çalışmayı kabul etmiyorsanız ayrılın" ültimatomu sonrası yüzlerce şirket çalışanı istifa kararı aldı.

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Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın çalışanlara yönelik sert politikalarının şirket içinde yarattığı huzursuzluk büyüyor.

Twitter personeline gönderdiği e-postada "yoğun bir şekilde uzun saatler boyunca" çalışmayı kabul etmeyenleri işten çıkaracağını bildiren Musk'ın bu ültimatomu üzerine yüzlerce çalışanın istifa kararı aldığı bildirildi.

Musk, istifa haberlerinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çalışanların ayrılık kararlarının kendisini endişelendirmediğini ve "en iyilerin kaldığını" söyledi.

Reuters'a bilgi veren Twitter kaynakları ise Musk'ın dün bazı üst düzey çalışanlarla bir araya geldiğini ve bu kişileri şirkette kalmaları için ikna etmeye uğraştığını aktardı.

Musk'ın ültimatom mailini gönderdiği Çarşamba günü Twitter'ın yaklaşık 3 bin çalışanı vardı.

Musk, Ekim ayı sonunda Twitter'ın satışı resmen tamamlandıktan sonra şirketin yaklaşık 7 bin 500 çalışanının neredeyse yarısını işten çıkarmıştı. Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolar ödeyen   Musk, "şirket günde 4 milyon dolar kaybettiği için" bu kararı almaktan başka seçeneği olmadığını savunmuştu. Musk'ın kovduğu Twitter çalışanları arasında şirketin üst düzey yöneticileri de bulunuyordu.

Ofisler geçici olarak kapatıldı

Ajansa konuşan kaynaklar, Twitter'ın istifalar sonrası çalışanlarına yaptığı bildirimde, tüm ofislerini Pazartesi gününe kadar geçici olarak kapattığını ve binalara giriş kartlarının bu süre zarfında işlemeyeceğini ilettiğini belirtti.

Twitter'ın San Francisco'daki merkezi
Twitter'ın San Francisco'daki merkeziFotoğraf: Stephen Lam/San Francisco Chronicle/AP/picture alliance

En az dört kıtadan 110'u aşkın Twitter çalışanı, attıkları tweet'lerde şirketten ayrılma kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Reuters, Twitter'ın şirket içi mesajlaşma sisteminde de dün 500'den fazla çalışanın veda mesajı yazdığını bildirdi.

"Blind" adlı iş yeri uygulamasındaki bir ankete katılan 180 Twitter çalışanının yüzde 42'si, işten ayrılma seçeneğini tercih etti. Dörtte biri "isteksiz" de olsa kalacağını, yüzde 7'siyse memnun bir şekilde çalışacağını ifade etti.

Musk, Twitter çalışanlarına Çarşamba günü gönderdiği e-postada kararlarını bildirmeleri için Perşembe akşamına kadar süre tanımıştı. Musk, işten ayrılmayı tercih edenlere üç aylık maaşları kadar kıdem tazminatı ödeneceğini belirtmişti.

DW,rtr/CÖ,HT

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