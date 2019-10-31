Twitter ve Facebook manipülasyon yapan binlerce hesabı kapattı

Facebook ve Twitter Suudi hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump lehine propaganda ve manipülasyon amacıyla faaliyet gösteren binlerce sahte hesabı kapattı.

Twitter, Suudi Arabistan'ın "enformasyon operasyonlarıyla" bağlantılı 88 bin hesabın kendi manipülasyon kurallarının çiğnendiği gerekçesiyle bloke edildiğini açıkladı. Facebook da Vietnam ve ABD'de Amerikan vatandaşlarına yönelik Donald Trump yanlısı mesajlar paylaşan bir ağın bloke edildiğini duyurdu. Söz konusu internet ağının Georgia eyaletindeki kullanıcıları hedef aldığı kaydedildi.

Twitter, bloke edilen hesapların çoğunun Arapça dilinde ve "Suudi makamlarının yararına güçlendirici mesajlar" paylaşmayı hedeflediğini duyurdu. İngilizce paylaşımlar yapan bazı hesapların da Batılı kitleye ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Twitter güvenlik ekibinden yapılan açıklamada "İç analizimiz, ağın Suudi Arabistan ile ilişkili tartışmaları hedefleyerek ve onun dünya sahnesi üzerindeki jeopolitik çıkarlarını ilerletmek üzere çeşitli biçimlerde platform manipülasyonuna karıştığını gösteriyor" denildi. Twitter 88 bin şüpheli hesaba "temsili örnek" oluşturması için 5 bin 929 hesapla ilgili detaylar da yayınladı.

Twitter'in yaptığı incelemede Suudi merkezli sosyal medya pazarlama şirketi Smaat'ın faaliyetlerinin izi sürüldü ve söz konusu şirket sosyal medya ağında kalıcı şekilde bloke edildi. Smaat'ın "yüksek profilli bireyler" ile Suudi Arabistan'daki çeşitli hükümet makamları için çalıştığı ve "bu hesaplardan platformun manipülasyonunu maskelemek için" otomatikleştirilmiş araçlar geliştirdiği kaydedildi.

Şüpheli tweetlerden bazılarının 2016 tarihli olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki kampanyasını desteklediği belirlendi.

Facebook ise yaptığı incelemenin Vietnam merkezli ve çok dilli medya grubu Epoch Times üzerinden başlatıldığı açıkladı. Epoch Times'ın Falun Gong adlı bir ruhani hareket ve Trump lehine paylaşımlar yapan BL adlı bir ABD'li medya kuruluşu ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. California merkezli şirket, Facebook ve Instagram üzerinde 600'den fazla hesabın kapatıldığını duyurdu. Hesapların muhafazakar ideoloji çerçevesinde Trump'ın azil süreci, seçimler, ticaret, aile değerleri ve din özgürlüğü gibi konularda çeşitli paylaşımlar yaptığı belirtiliyor.

AFP / EC, SÖ

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