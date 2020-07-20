Twitter Trump yanlısı QAnon hesaplarını kapatıyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, ağırlıklı olarak ABD Başkanı Donald Trump yanlılarınca yayılan komplo teorilerini üreten QAnon adlı grupla bağlantılı binlerce hesabın kaldırıldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, son birkaç hafta içinde bu kapsamda 7 binin üzerinde hesabın kapatıldığı belirtildi.

Twitter, 150 bini aşkın hesabın sitedeki görünürlüğünü de azalttı. Şirket sözcüsü, söz konusu hesaplara ait paylaşımların artık trendlerde görülmeyeceğini ve aramalarda çıkmayacağını belirtti.

QAnon içeriklerinin yer aldığı internet sayfalarının paylaşılmasının da engelleneceğini duyuran Twitter, bu hareketin üyelerinin verdiği "zararın" giderek artması nedeniyle söz konusu önlemlere başvurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

QAnon'un komplo teorileri

Birçoğu aşırı sağ görüşlü olan QAnon üyeleri, ABD'nin onlarca yıldır, şeytana tapan bir küresel elit grup tarafından yönetildiğini savunuyor. İddialarını herhangi bir kanıta dayandıramayan QAnon destekçilerinin suçladığı bu grubun içinde "derin devlet" unsurları ve Hollywood yıldızları da bulunuyor.

QAnon üyeleri ayrıca bu grubun Trump aleyhinde gizli bir plan yürüttüğünü de öne sürüyor ve muhalif siyasetçileri sosyal medyada sık sık taciz ediyor.

QAnon bayrağı taşıyan bir Trump destekçisi

Trump'ın mitinglerine katıldılar

QAnon içeriği yayan tweetlerden bazıları ABD Başkanı Trump tarafından da paylaşılmıştı. Bu grubun üyeleri, QAnon sembolü bulunan giysi ve şapkalarla Trump'ın mitinglerine de katıldı.

QAnon tarafından üretilen içerikler Twitter'ın yanı sıra Facebook, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya mecralarında da yaygın olarak paylaşılıyor. Facebook da geçen Mayıs ayında QAnon ile bağlantılı çok sayıda hesabı kaldırmıştı.

QAnon, FBI tarafından potansiyel bir iç terör tehdidi olarak tanımlanıyor.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,HS

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