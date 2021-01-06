Twitter Trump'ın hesabını kapattı

Sosyal medya platformu Twitter ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre baskını sonrasında geçici olarak askıya aldığı hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. 88 milyondan fazla takipçisi bulunan Donald Trump’ın hesabına cuma gününden beri ulaşılamıyor. Twitter’den yapılan yazılı açıklamada Trump’ın hesabından cuma günü paylaştığı son iki mesajın platformun şiddete teşvikin yasak olması düzenlemesine aykırı olduğu belirtilerek hesabın kapatıldığı duyuruldu. ABD başkanları için açılmış olan resmi "Potus" adlı hesap ise erişime açık.

Trump'tan Twitter'e tepki

Başkan Trump hesabının kapatılmasına sert tepki gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump "Twitter çalışanları, beni ve beni seçen 75 milyon vatanperveri susturmak amacıyla hesabımın platformda kapatılması için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yaptı" ifadesine yer verdi. Trump yönelttiği suçlamalara dayanak olarak bir belge açıklamadı. Başka internet siteleri ile görüşmeler yaptığını da söyleyen Trump, gelecekte kendi platformunu kurma seçeneklerini değerlendirdiklerini dile getirdi.

Sosyal medya platformu Twitter geçen çarşamba günü Kongre’ye yapılan baskından sonra Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve Trump’ın şiddete teşvik edici paylaşımlarını sürdürmesi halinde hesabı kapatacağını açıklamıştı.

Twitter’in yanı sıra Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını paylaşımları nedeniyle askıya almıştı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Demokratlar Trump’a karşı harekete geçmeye hazırlanıyor

Kongre’de beş kişinin hayatına mal olan baskından bu yana Trump üzerindeki baskı giderek artıyor. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi cuma günü Demokrat vekillerle yaptığı toplantıda, "Senatörlerin umudu Başkanın hemen istifa etmesi" dedi. Pelosi ancak bunun olmaması halinde kendilerinin "halkı isyana teşvik" suçundan Trump hakkında azil sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Pelosi Trump’ın davranışıyla, "görevinde kalması halinde ulusal güvenlik, demokrasi ve Anayasa için tehlike oluşturmaya devam ettiğini gösterdiğini" belirtti.

Kongre’nin Demokrat Partili üyesi Diana DeGette ise Trump’ın görevden alınmasına yönelik süreci pazartesi günü Temsilciler Meclisi’nde başlatmayı planladıklarını belirtti. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin azil sürecini onaylama ihtimali yüksek görülüyor. Ancak azil sürecinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde Senatoya gelmesi beklenmiyor. Senato ilk oturumunu 19 Ocak'ta yapacak. 20 Ocak'ta ise Trump’ın görev süresi dolmuş olacak.

Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConell Washington Post gazetesindeki yazısında mevcut kurallara göre azil sürecinin en erken 20 Ocak’ta 13.00’de, yani Joe Biden’ın yemin töreninden bir saat sonra başlayabileceğini dile getirdi.

Demokratların hedefi

Ancak Demokratların azil süreciyle bir başka hedefe ulaşmayı hedeflediği yorumları yapılıyor. Trump’ın Senato’da suçlu bulunması halinde gelecekte kamuda görev yapmasının yasaklanması söz konusu olabilecek. Bu durumda Trump’ın 2024 seçimlerinde aday olmasının da önünün kapatılması mümkün olacak. Ancak Senato’da Trump aleyhine karar alınması için 100 senatörden en az 67’sinin onay vermesi gerekiyor. Bunun için de 17 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlara destek vermesi gerekiyor. Bu ihtimal de düşük görülüyor.

ABD Kongresi 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere toplandığında Trump Beyaz Saray önünde bir miting düzenlemişti. Mitinge katılan binlerce kişi daha sonra Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Yüzlerce göstericisi barikatları aşarak binaya girmiş güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle çıkan arbedede biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.

DW, dpa / HT/BÖ

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