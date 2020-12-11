 Twitter Periscope uygulamasını kaldırıyor | DÜNYA | DW | 16.12.2020

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DÜNYA

Twitter Periscope uygulamasını kaldırıyor

Twitter, kullanımınındaki düşüş ve maliyetteki artış nedeniyle Periscope uygulamasını kaldırma kararı aldı. Mart ayında kaldırılacak uygulama için bu tarihten önce kullanıcılara yayınlarını arşivleme imkanı verilecek.

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Twitter, 2015'te satın aldığı canlı yayın uygulaması Periscope’un gelecek yıl Mart ayı itibarıyla uygulamalardan kaldırılacağını açıkladı. Bu karara gerekçe olarak uygulamanın kullanımında gözlenen düşüş, uygulamayı destekleme maliyetindeki potansiyel artış gösterildi.

Twitter’dan bir ekibin yaptığı açıklamada, Periscope’un özelliklerinin Twitter’a entegre olduğu belirtilerek, "Periscope ekibinin ve altyapısının yetileri Twitter’a halihazırda nüfuz etmiştir" denildi. Açıklamada, "Canlı yayın özelliğinin Twitter ürünü kapsamında da daha geniş bir kitleye ulaşma potansiyeli olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mart ayında uygulamalardan kaldırılacağı belirtilen Periscope’ta canlı yayın kayıtları bulunan kullanıcıların bu tarihten önce video arşivlerini indirebilecekleri kaydedildi.

AFP / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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