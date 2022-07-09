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Elon Musk
Elon MuskFotoğraf: Dado Ruvic/REUTERS
MedyaKüresel

Twitter Musk’ı dava etmeye hazırlanıyor

5 saat önce

Elon Musk’ın Twitter’la satın alma anlaşmasını feshetme kararını duyurmasının ardından şirketten hukuki süreç başlatılacağına ilişkin açıklama geldi.

https://www.dw.com/tr/twitter-musk%C4%B1-dava-etmeye-haz%C4%B1rlan%C4%B1yor/a-62416487

Twitter, şirketle yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı bozan Tesla CEO'su Elon Musk'ı dava edeceğini açıkladı. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, şirketin, Musk'la üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda anlaşmayı nihayete erdirmekte kararlı olduğunu ve bunun için hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti. Taylor, hukuki mücadeleyi kazanacaklarından emin olduğunu belirtti.

Forbes'a göre dünyanın en zengin iş insanı olan Musk, Cuma günü, şirketin "sahte ve spam hesaplara ilişkin bilgi taleplerine yanıt verememesini ya da vermek istememesini" gerekçe göstererek anlaşmayı feshettiğini açıklamıştı. Musk'ın avukatları, Twitter'ın yönetim kuruluna gönderdikleri mektupta, bu bilgilerin şirketin performansı için elzem olduğunu savunmuştu.

Musk ayrıca, Twitter'ın üst pozisyonlardaki bazı yöneticilerin ve şirkete yeni yetenekler kazandırma görevini üstlenen insan kaynakları ekibinin üçte birinin işine son verdiğini, bunun da anlaşmanın hükümlerini ihlal ettiğini söyledi.

Musk ile Twitter arasında uzun sürecek bir hukuk savaşının yaşanacağı tahmin ediliyor. Şirketle girişimcinin Nisan ayında imzaladığı sözleşme, Musk'ın anlaşmayı nihayete erdirememesi halinde 1 milyar dolar tazminat ödemesini öngörüyor.

Reuters, AP/ SÖ,EC

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