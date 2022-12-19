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Musk, yöneticiliğine ilişkin anketten çıkacak sonuca riayet edeceğini söyledi. Fotoğraf: DADO RUVIC/REUTERS
TeknolojiAmerika Birleşik Devletleri

Twitter kullanıcıları Musk'ın görevini bırakmasını istedi

5 saat önce

Twitter CEO’su Elon Musk’ın şirketin başı olarak görevine devam edip etmeme kararını kullanıcılara sorduğu anketten “görevden çekil” yanıtı çıktı. Ankete katılanların yüzde 57,5’i Musk’ın görevini bırakmasını istedi.

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Twitter CEO’su milyarder Elon Musk’ın, pazar günü sosyal medya platformunda şirket yöneticiliğinden çekilip çekilmemesine ilişkin kararı kullanıcılara bıraktığı anketten 'görevi bırak' yanıtı çıktı. Pazartesi 11:20’de (GMT) biten ankete 17 milyon 500 bin kullanıcı katıldı. Musk'ın "Twitter liderliğinden çekilmeli miyim?" şeklinde yönelttiği soruya katılımcıların yüzde 57.5’i evet derken, yüzde 42.5’i hayır oyu kullandı. 
Anketten görevden çekilmesi yönünde sonuç çıkması halinde sonuca riayet edeceğini belirten Musk, ne zaman yöneticiliği bırakacağına ilişkin ise detay vermemişti. Musk, bir Twitter kullanıcısının böyle bir durumda yerine kimin geçeceğine ilişkin sorusuna ise, bir halefinin olmayacağı şeklinde yanıt vermişti. Musk, geçen ay Delaware’de görülen Twitter’ın satışına ilişkin davada da şirkette harcadığı zamanı azaltacağını ve sonunda da şirketin başına geçecek bir başka ‘lider’ bulacağını söylemişti. 

Rakip firmaların reklamlarını yapan hesaplar yasaklandı

Twitter’dan Pazar günü yapılan açıklamada, şirketin diğer sosyal medya platformlarının reklamını yapan ve rakip platformların linklerini ve kullanıcı isimlerini içeren hesapları yasaklama yönünde bir politika değişikliğine gittiği belirtilmişti. Bu kararın, Facebook ve Instagram gibi Meta platformlarının ve Twitter’a alternatif olarak gösterilen Mastodon’un yanı sıra, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post’un içeriklerini etkileyeceği kaydedilirken, kısa video paylaşım platformu TikTok’un bu listede olmaması dikkat çekmişti. 

Musk, daha sonra attığı tweette özür dileyerek bundan sonra büyük değişiklikler için oylama yapılacağını duyurmuştu.

Son dönemde sosyal medya platformu Nostr’a yatırım yapan eski Twitter CEO’su Jack Dorsey’i bir Twitter destek paylaşımının altına yalnızca "Neden?" yazmış, başka bir kullanıcının Nostr yasağına ilişkin paylaşımına da “Hiç mantıklı değil” diye yanıt vermişti.

Musk ve ifade özgürlüğü tartışmaları

Elon Musk’ın geçen hafta aralarında New York Times, Washington Post ve CNN’den gazetecilerin hesaplarının bulunduğu bazı Twitter hesaplarını yedi günlüğüne askıya alma kararı da eleştirilere neden olmuştu. Şirketten karara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Musk, gazetecilerin kendisine ilişkin özel konum bilgilerini paylaştığını iddia etmiş, attığı tweette, herkes için geçerli olan kuralların gazeteciler için de geçerli olduğunu belirterek, “Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun” diye yazmıştı. Musk’ın kararı, aralarında Almanya’nın da bulunduğupek çok ülkeden eleştiri almış, hak savunucusu örgütler ve gazeteci örgütleri Twitter’ın basın özgürlüğünü tehlikeye attığını savunmuştu. Musk, eleştirilerin ardından Cumartesi günü yeniden açıldığını duyurmuş, bunu yine yaptığı bir kamuoyu yoklamasının sonucu olarak aldığı bir karar olarak paylaşmıştı.

Aynı zamanda Tesla’nın da CEO’su olan Musk’ın gel gitli bir satın alma bir sürecin ardından Twitter’ın başına geçmesiyle şirkette hızlı değişikliklerin olduğu kaotik bir süreç başlamıştı. Musk, üst düzey yönetici kadrosunu işten çıkartmış, daha sonra da şirket çalışanlarının yarıya yakınının görevlerine son vermişti. Musk’ın mavi tikli resmi Twitter hesaplarını ücretli hale getirmesi de eleştirilere yol açmış, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da aralarında olduğu bazı askıdaki hesapları yeniden açması gibi adımlar da ifade özgürlüğüne ilişkin yeni tartışmalar başlatmıştı.

Reuters/SÖ,BÖ

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