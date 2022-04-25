Twitter Elon Musk'a satılıyor

Twitter, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini açıkladı. Musk, Twitter’ı "gerçek" bir ifade özgürlüğü platformuna dönüştürmek istediğini belirtmişti.

Haberleşme alanında dünyanın en önemli sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, ünlü girişimci Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Musk ve Twitter'ın ortak açıklamasında, "İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temelidir ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı kent meydanıdır" ifadesine yer verildi.

Musk daha öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni en çok eleştirenlerin bile Twitter'da kalmasını umut ediyorum. Çünkü ifade özgürlüğünün anlamı budur" demişti.

Elon Musk ve Twitter‘ı temsil eden taraflar Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece satış görüşmelerine başlamıştı. Gün içinde Reuters haber ajanına konuşan kaynaklar, hissedarların Musk'tan teklifini yükseltmesini talep ettiğini, ancak Elon Musk'ın bunun yapabileceği en iyi ve son teklif olduğunu söylediğini belirtmişti. Twitter hisseleri son olarak borsada, 48,93 dolardan işlem görmüştü.

265 milyar dolarlık kişisel serveti ile, Forbes dergisinin yayınladığı listeye göre dünyanın en zengin şahsı olan ve Twitter hesabı 80 milyon'dan fazla kişi tarafından takip edilen Musk, halihazırda Twitter hisselerinin yüzde 9'unu elinde bulunduruyor.

Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, sahip olması durumunda Twitter'ı borsada işlem gören bir şirket olmaktan çıkarıp, "gerçek" bir ifade özgürlüğü platformuna çevireceğini vurgulamıştı.

Reuters / ET,BK