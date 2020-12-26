 Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunu açıkladı | TÜRKİYE | DW | 12.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunu açıkladı

Twitter, 2020'nin ilk altı ayını kapsayan Şeffaflık Raporunu açıkladı. Türkiye başta gazeteciler ve medya kuruluşları olmak üzere hesap kapatma ve içerik silme taleplerinde ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor.

default

Twitter, 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin Şeffaflık Raporunu yayınladı. 2012 yılından bu yana altı aylık dilimler halinde yayımlanan rapor, Twitter'a hükümetler ve hükümet dışı kaynaklardan gönderilen bilgi talepleri, yasal talepler, içerik sildirme ve hesap kapatma gibi talepleri içeriyor.

Dünya genelinde hükümetler ve soruşturma makamlarının Twitter'a gönderdiği bilgi taleplerinde yüzde 44'lük artış kaydedildi. Twitter'dan bilgi talebinde bulunan ülkelerin başını yüzde 27'lik oranla ABD ve yüzde 21'lik oranla Hindistan çekti. Dünya çapında Twitter'a iletilen bilgi taleplerinin yüzde 3'ünü oluşturan Türkiye ise sekizinci sırada yer aldı.

Rapora göre 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan dönemde Türkiye'den Twitter'a toplam 347 bilgi talebi iletildi, Twitter'ın talebe karşılık verme oranı yüzde 0 oldu.

Türkiye içerik kaldırma taleplerinde dördüncü

İçerik kaldırma taleplerinde bu yılın ilk altı ayında patlama yaşandı. Dünya çapında 42 bin 220 taleple Twitter'ın rapor tutmaya başladığı 2012 yılından bu yana en büyük hukuki başvuru sayısına ulaşıldı. Twitter'a ulaşan yasal taleplerin yüzde 96'sını sırasıyla Japonya, Rusya, Güney Afrika, Türkiye ve Hindistan'dan yapılan başvurular oluşturdu.

Twitter, bir önceki rapor dönemine kadar yasal taleplerde dünyada ilk sırada yer alan Türkiye'nin bu yıl dördüncü sıraya gerilediğini ve Türkiye'den gelen taleplerin dünya toplamının yüzde 10'unu oluşturduğunu belirtti.

Twitter istatistiklerine göre Türkiye'den 513'ü mahkeme kararı olmak üzere toplam 4 bin 325 yasal talep iletildi. Türkiye'den iletilen yasal taleplere karşılık verme oranı yüzde 33 oldu. 43 hesap askıya alınırken 148 tweet silindi.

Gazeteci hesaplarına kapatma talepleri

Twitter dünya çapında gazeteciler ve medya kuruluşlarına ait teyitli 158 hesapla ilgili 333 yasal talep geldiğini, bu taleplerin büyük çoğunluğunun 149 taleple Hindistan ve 142 taleple Türkiye'den iletildiğini bildirdi.

Twitter, Türkiye'den gazeteci ve medya kuruluşlarına ait teyitli hesaplar hakkındaki mahkeme kararlarına, basın özgürlüğünün korunmasına dair Türk kanunlarına tezat oluşturduğu gerekçesiyle hukuki çekince koyduğunu, ancak itirazlarından hiçbirinin kabul edilmediğini de kaydetti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

YouTube Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etti

YouTube, Türkiye'deki tartışmalı sosyal medya yasasının getirdiği yükümlülükle ilgili kararını verdi. ABD'li şirket, söz konusu kanun doğrultusunda Türkiye'ye bir temsilci atayacak.  

Sosyal medya şirketlerine 30’ar milyon lira ceza

Türkiye’de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 30’ar milyon TL daha ceza kesildi. Şirketler 30 gün içinde temsilci atamazsa reklam alamayacak.  

Sosyal medya şirketlerine 10 milyon TL ceza

Türkiye’de görev yapması zorunlu kılınan temsilcilerini yasal süre içinde bildirmeyen sosyal medya platformları 10’ar milyon lira para cezasına çarptırıldı.  

Twitter, Facebook ve YouTube için kademeli ceza dönemi

Türkiye’de bugün itibariyle temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter ve YouTube gibi pek çok sosyal medya sağlayıcısına kademeli olarak cezalar geliyor. Uzmanlara göre bu kurumların Türkiye’de temsilcilik açmaları zor.  

Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sansür getireceği eleştirisi yöneltilen sosyal medya düzenlemesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla yasalaştı. Yürürlük tarihi ise 1 Ekim olarak değiştirildi.  

Benzer içerik

Symbolbild Corona Impfstoff Biontech und Pfizer

Türkiye BioNTech-Pfizer ile anlaştı 26.12.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını ve Türkiye’nin 30 milyon doza kadar aşı temin edebileceğini bildirdi.

Frankreich Satirezeitschrift Charlie Hebdo

Charlie Hebdo'nun Twitter hesabına erişim engeli 02.11.2020

Türkiye'de internet sayfasına beş yıl önce erişim engeli getirilen Charlie Hebdo'nun Twitter hesabı da Ankara 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile engellendi.

Sinovac Biotech I Corona Impfstoff

Türkiye'ye Çin'den aşıların gönderilmesi ertelendi 28.12.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle bir iki gün gecikeceğini duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

WhatsApp’ı silelim mi, silmeyelim mi?

Türkiye’de son günlerde milyonlarca insanın kafasını karıştıran bir konu var; o da WhatsApp’ın güvenli olup olmadığı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre, bir programdan diğerine geçmek büyük bir değişiklik getirmeyecek.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  