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Dünyanın en zengin kişisi olan ünlü girişimci Elon Musk'ın Twitter profili
Fotoğraf: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Twitter'ın Elon Musk kararında geri sayım

19 dakika önce

Dünyanın en büyük haberleşme platformlarından Twitter'ın, Elon Musk’ın satın alma teklifini kabul etmeye hazırlandığı bildirildi. Musk, Twitter’ı gerçek bir ifade özgürlüğü platformuna dönüştürmek istediğini belirtmişti.

https://www.dw.com/tr/twitter%C4%B1n-elon-musk-karar%C4%B1nda-geri-say%C4%B1m/a-61588119

Haberleşme alanında dünyanın en önemli sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'in, ünlü girişimci Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etmek üzere olduğu öne sürüldü. Reuters haber ajansının, konuya yakın birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde, anlaşmanın Pazartesi günü resmen açıklanabileceği vurgulandı.

Buna göre Twitter yönetimi, Musk'ın hisse senedi başına 54,20 dolarlık teklifini kabul etmeye hazırlanıyor. Twitter yönetim kurulunun gün içinde bir araya gelerek, hissedarlardan satışa onay vermelerini tavsiye edeceği belirtilirken, son dakikada satışın suya düşmesinin de olanaklar dahilinde olduğu kaydediliyor.

Elon Musk ve Twitter‘ı temsil eden taraflar Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece satış görüşmelerine başlamıştı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre, hissedarlar Musk'tan teklifini yükseltmesini talep etti ancak Elon Musk söz konusu teklifinin, yapabileceği en iyi ve son teklif olduğunu dile getirdi. Twitter hisseleri son olarak borsada, 48,93 dolardan işlem görmüştü. Konuyla alakalı olarak şu ana dek, Twitter ve Elon Musk bir açıklamada bulunmadı.

265 milyar dolarlık kişisel serveti ile, Forbes dergisinin yayınladığı listeye göre dünyanın en zengin şahsı olan ve Twitter hesabı 80 milyon'dan fazla kişi tarafından takip edilen Musk, halihazırda Twitter hisselerinin yüzde 9'unu elinde bulunduruyor.

Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, sahip olması durumunda Twitter'ı borsada işlem gören bir şirket olmaktan çıkarıp, "gerçek" bir ifade özgürlüğü platformuna çevireceğini vurgulamıştı.

Reuters / BK,ET

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