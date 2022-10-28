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Dünyaca ünlü girişimci, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ve Twitter logosu
Elon MuskFotoğraf: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/picture alliance
MedyaAmerika Birleşik Devletleri

Musk Twitter yöneticilerinin işine son verdi

2 saat önce

ABD medyası Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın, sosyal medya devinin yöneticilerini işten çıkardığını duyurdu. İşine son verilenler arasında Twitter'in CEO'su Parag Agrawal da var.

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Sosyal medya devi Twitter'ın yeni sahibi, dünyaca ünlü ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) girişimci Elon Musk'ın, Twitter'ın üst düzey yöneticilerinin işine son verdiği bildirildi. Amerikan CNBC televizyonu ile Wall Street Journal gazetelerinde çıkan haberlere göre Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın yanı sıra, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ned Sagal ve nefret söylemleri ile yanlış bilgiye karşı mücadeleden sorumlu yönetici Vijaya Gadde'nin işine son verdi.

Yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma işlemi henüz resmen açıklanmamış olsa da, Twitter'ın yeni sahibi olduğuna kesin gözü ile bakılan Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Parag Agrawal ile Twitter yönetimini sık sık eleştirmişti.

New York Times gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Twitter'ın yöneticilerinden en az biri güvenlik elemanlarının eşliğinde bina dışına çıkarıldı. Bloomberg medyasına göre bu isim Twitter'ın hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Sean Edgett'ti. Bu arada New York Times, söz konusu işten çıkarmaların yapıldığı esnada, Elon Musk'ın resmen Twitter'ın sahibi olup olmadığının bilinmediğini aktarırken; Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri, Musk'ın Perşembe gününden bu yana sosyal medya devinin sahibi olduğunu sayfalarına taşıdılar.

ABD'nin San Francisco kentinde bulunan Twitter yönetim merkezi - (04.05.2018)
ABD'nin San Francisco kentinde bulunan Twitter yönetim merkeziFotoğraf: picture-alliance/MAXPPP/Kyodo

Twitter'in resmen Elon Musk'ın şirketi olarak kabul edilebilmesi için, ünlü girişimcinin Cuma günü yerel saatle 17.00'a (TSİ 24.00 kadar gerekli meblağın havale işlemini bitirmesi gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu satışla ilgili hukuki süreç başlatılacak. Twitter'ın Elon Musk'a satışı ile ilgili geçtiğimiz aylarda yaşanan belirsizliklerin son bulması için bir hakim daha önce bu mühleti belirlemişti. 

Bu arada Twitter hisselerinin işlemlerine Cuma günü ABD Borsası'nda ara verileceğinin duyurulması, uzmanlar tarafından ilgili satışın en kısa sürede açıklanacağının bir işareti olarak kabul ediliyor.

Twitter çalışanları huzursuz

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra, çalışanların dörtte üçünün işine son vereceği söylentileri şirket içinde bir süredir huzursuzluk yaratıyordu. Ancak Musk'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile bunun doğru olmadığını belirttiği bildiriliyor.

Daha önce Twitter'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığını iddia eden Elon Musk, söz konusu platformun "sıcak ve davetkar" bir alan olması gerektiğini dile getirmişti.

Twitter'ı daha fazla para kazanmak için satın almadığını vurgulayan Musk, mesajının devamında, "Bunu sevgi duyduğum insanlığa yardımcı olmak için yaptım" ifadesini kullanmıştı. Twitter'ın yeni sahibi olarak bu göreve tevazu ve tüm çabalarına rağmen başarısız olabileceği bilinci ile başladığını belirten Musk, amacının ifade özgürlüğünü güçlendirmek olduğunu defalarca yinelemişti.

Elon Musk ayrıca, şiddet yanlısı taraftarlarını öven mesajlar attığı için Twitter hesabı kapatılan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da yeniden bu platforma dönebileceğini duyurmuştu.

 

dpa / ET,TY

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