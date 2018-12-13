 Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye üçüncü sırada | TÜRKİYE | DW | 18.12.2018

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TÜRKİYE

Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye üçüncü sırada

RSF, Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'nu açıkladı. Türkiye tutuklu gazeteci sayısında üçüncü sırada. 80 basın mensubunun öldürüldüğünü belirten RSF, BM'den gazetecilerin korunması için özel temsilci atamasını istiyor.

Symbolbild Pressefreiheit Türkei (picture-alliance/dpa/S. Suna)

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2018 Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'na göre, gazetecilere yönelik şiddet ve baskı olaylarında artış kaydedildi.

Örgütün hazırladığı yıllık rapora göre, dünya genelinde parmaklıklar arkasında 348 gazeteci ve basın mensubu tutuluyor. Bunların yarısından fazlası 5 ülkede bulunuyor. Bu ülkeler Çin, Mısır, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan. Çin 60 tutuklu basın mensubuyla birinci sırada, onu 38 basın mensubuyla Mısır ve 33 basın mensubuyla Türkiye takip ediyor.

Rapora göre, Çin'de tutuklu bulunan basın mensuplarının 46'si yurttaş gazeteci olarak adlandırılan ve profesyonel mesleği gazetecilik olmayan kişilerden oluşuyor. Çin, Mısır, İran ve Suudi Arabistan'ın baskı yöntemlerini giderek daha da geliştirdiğine dikkat çeken örgüt, bundan en çok etkilenenin de yine yurttaş gazeteciler olduğunu vurguladı. Raporda yeni internet yasalarının online muhabirlere ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik siyasi takibi kolaylaştırdığının altı çizildi.

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Basın özgürlüğünün kırılma noktası

En az 80 basın mensubu öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'na göre 2018 yılında en az 80 gazeteci ve basın mensubu öldürüldü. Bu cinayetlerin yarısından fazlası yine 5 ülkede meydana geldi. Bu ülkeler: Afganistan, Suriye, Meksika, Yemen ve Hindistan. 2017 yılında 65 gazeteci ve basın mensubu öldürülmüştü.

Rapora göre geçen 10 yılda dünya genelinde profesyonel mesleği gazetecilik olan toplam 702 kişi öldürüldü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'nda silahlı çatışmaların gazeteciler için en büyük tehlikeyi oluşturduğu vurgulandı.

"Azmettiriciler cinayetten sıyrılabileceklerini düşünüyor"

Ancak bir o kadar gazetecinin de savaş bölgelerinin dışında öldürülmüş olmasının "korkunç bir duruma işaret ettiği" kaydedildi. Raporda gerek faillerin gerekse azmettiricilerin cinayetten dahi sıyrılabileceklerini düşündüklerine dikkat çekildi. Örgüt uluslararası topluma, suçluların cezalandırılması konusundaki bu yetersizliğe bir çare bulma çağrısı yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Birleşmiş Milletler'e gazetecilerin korunması konusunda özel bir temsilci ataması çağrısını yaptı. Raporda halihazırdaki özellikle kriz bölgelerinde görev yapan gazetecilerin korunması için yürürlüğe konan BM kararlarının durumun düzelmesi için yeterli bir etki sağlayamadığının altı çizildi.

dpa,KNA,epd/BW,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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