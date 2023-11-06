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Tutuklanan gazeteci Tolga Şardan için tahliye kararı

6 Kasım 2023

"MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan'ın tahliyesine karar verildi.

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Türkei | Tolga Şardan
Gazeteci Tolga Şardan'ın evinde gözaltına alınması tepkilere yol açmıştı.Fotoğraf: Alican Uludağ/DW

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle 1 Kasım'da tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan hakkında tahliye kararı çıktı.

Şardan'ın avukatlarının tutuklama kararına yönelik verdiği itiraz dilekçesini değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, "tüm soruşturma dosyası kapsamı, atılı suçun niteliği ve tüm delillerin toplanmış olması birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olacağının anlaşıldığını" belirterek itirazı kabul etti.

Mahkeme, "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanan Şardan'ın 5271 sayılı CMK 109/3-a maddesi uyarınca "yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasına" hükmetti.

Şardan hakkında verilen adli kontrol kararının, hakkında başka bir karar verilinceye veya savunması alınıncaya kadar devamına karar verildi.

"Haber değeri taşıdığı süphesiz"

Tolga Şardan'ın avukatları Turgut Kazan ve Aslı Kazan tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, tutuklama kararına gerekçe gösterilen TCK'nin 217/a maddesindeki suçun katalog suçlardan olmadığı vurgusu yapılmış, "soruşturma konusu yazının, kamuoyu gündeminde yoğun olarak yer alan ve bizzat savcı ve yargıçlar tarafından gündeme getirilen yargı içindeki iddialara ilişkin olduğu ve haber değeri taşıdığının şüphesiz olduğu" belirtilmişti.

Şardan, T24'te 31 Ekim 2023 günü kaleme aldığı "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı nedeniyle TCK'nin 217/a maddesindeki "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanmış, Şardan'ın tutuklanması yoğun eleştirilere yol açmıştı. Şardan, Ankara Adliyesi’nden cezaevine götürülürken "Biz gazeteciyiz, sonuç itibarıyla gazetecilik yapıyoruz" demişti.

DW/BK,JD

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