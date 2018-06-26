Tusk'tan Trump'a: Müttefiklerinizin kıymetini bilin

AB ve NATO Çarşamba günü Brüksel'de başlayacak NATO Zirvesi öncesinde karşılıklı işbirliğini artırmayı öngören ortak bir bildiriyi imzaladı. Brüksel'deki törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker katıldı. Ortak bildiride AB ve NATO'nun işbirliğini artırmak istediğinin altı çizilerek, "AB'nin savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa savunma fonu kurulması planları, NATO'yu da güçlendirecektir" denildi.

AB ve NATO 2016 yılında Varşova'daki zirvede kapsamlı bir işbirliği yapma konusunda uzlaşma sağlamıştı. Bu işbirliği mülteci krizi ve enerji ağları ya da bankacılık sistemleri gibi önemli altyapılara siber saldırılar düzenlenmesi hâlinde koordineli bir şekilde hareket edilmesini öngörüyor. Bu işbirliği Brüksel'de imzalanan bildiriyle pekiştirilmiş oldu.

Tusk, Stoltenberg ve Juncker

Tusk'dan Trump'a mesaj

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB ile NATO arasında işbirliğinin artırılmasını öngören bildirinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj verdi. Tusk, "Sevgili Amerika müttefiklerinizin kıymetini bilin. Çünkü sayıları çok da fazla değil" dedi. ABD'nin Avrupa'dan daha iyi müttefiki olmadığını da savunan Tusk, Avrupa'nın savunmaya Rusya'dan daha fazla, Çin kadar harcama yaptığını belirtti. Tusk, "Sayın Başkan (Trump) bunun bizim yani Avrupa ve Amerika'nın ortak güvenliğinin yatırımı olduğu konusunda bir şüpheniz olmasın" diye ekledi.

Tusk açıklamasında Avrupalıların 11 Eylül 2011'deki saldırıların hemen ardından ABD'nin yanında olduğunu açıkladığını hatırlatarak, Avrupalı askerlerin tıpkı Amerikalı askerler gibi Afganistan'daki misyonda yaşamını yitirdiğini belirtti. Afganistan'da ölen Avrupalı askerlerin sayısı 870.

Trump: Putin'le buluşma NATO Zirvesi'nden daha kolay

Trump, Avrupalı müttefiklerini sık sık savunmaya yeterince bütçe ayırmadıkları gerekçesiyle eleştiriyor. ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi öncesinde Washington'da yaptığı açıklamada, hem zirvenin, hem de Cuma günü İngiltere'ye yapacağı ziyaretin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeden daha zorlu geçeceğini ifade etti. Trump, "Dürüst olmak gerekirse, Putin en kolayı olacak" dedi. Trump 11-12 Temmuz tarihlerindeki NATO Zirvesi'nin ardından Cma günü İngiltere'yi ziyaret edecek. 16 Temmuz'da ise Helsinki'de Putin'le bir araya gelecek.

AFP/ HT,CÖ

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