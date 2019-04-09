Tusk: Brexit’ten dönüş hayal değil

Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılmaktan vazgeçmesi hayalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Tusk, siyasileri de İngiltere'yi aceleye getirilmiş bir Brexit'e itecek zorlu müzakerelerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Geçen hafta düzenlenen Brexit konulu AB Liderler Zirvesi'nin değerlendirmesini yapan Tusk, bir liderin zirvede sarf ettiği "İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinden dönüşün mümkün olmadığı ve bunun hayalinin kurulmaması gerektiği” yönündeki ifadelerine cevaben, "Tarihimizde geldiğimiz bu zorlu noktada hayalperestlere ve hayallere ihtiyacımız var. Kaderciliğe boyun eğemeyiz. En azından ben daha iyi ve birlik halinde bir Avrupa'nın hayalini kurmaktan vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Kendisi de dahil, herkesin Brexit sürecinden yorgun düştüğünü ve bunun anlaşılabilir olduğunu söyleyen Tusk, "Ancak yorgun düşmüş olmamız ‘hadi bir an önce şu işi bitirelim' dememize bir bahane değil” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Tusk'ın sözlerinin hangi lideri hedef aldığı açıklanmasa da, akıllara söz konusu zirvede İngiltere'ye anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılık için kararını vermek üzere en fazla birkaç hafta daha süre tanınması gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u getirdi. Macron'un talebine karşın, zirveden İngiltere'ye 31 Ekim'e kadar süre tanınması kararı çıkmıştı.

Maas: İngiltere ekime kadar kararını vermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da İngiltere'nin ekim ayına dek "ne istediğine kadar vermesi gerektiğini” söyledi. Financial Times'a konuşan Maas, "Bir kez daha sürecin uzatılması sonuç olarak AB'de kalmak istedikleri sinyalini verecektir” dedi.

İngiltere Başbakanı Therasa May'in Brexit anlaşmasının mayıs ayı sonunda düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce onaylanacağını umduğunu söyleyen Maas, "AB'den ayrılma isteğine karşın seçimlere katılmanın tuhaf olacağını” savundu.

rtr, dpa / SÖ , EC

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