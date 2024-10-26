TUSAŞ'a saldırıda yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15 kişi taburcu edildi. Bu arada terör örgütü bağlantısı şüphesiyle de 55 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi, yedi yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir'' denildi.

17 ilde operasyon: 55 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde PKK ve bağlantılı olduğu yapılara yönelik operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"GÜRZ-22" olarak nitelenen operasyon hakkındaki paylaşımında Bakan, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" diye yazdı.

Konuyla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, operasyonunun "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta" düzenlendiğini açıkladı.

Gözaltına alınan 55 şüpheliye, "terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması yöneltildiği de belirtildi.

Ankara'da Çarşamba günü düzenlenen ve beş kişinin yaşamını yitirdiği TUSAŞ saldırısını PKK'nın askeri kanadı HPG üstlenmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önce DEM Parti üyelerinin TBMM'de elini sıkması, sonra da PKK lideri Abdullah Öcalan'a örgütün dağılması için çağrı yapmasının hemen ardından düzenlenen saldırıda 22 kişi de yaralanmıştı.

DHA,ANKA / ETO,ET

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