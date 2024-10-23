TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısı: 4 ölü, 14 yaralı

TUSAŞ'ın Ankara yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı saldırıda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında dört kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "Maalesef dört şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ve kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütüne mensup olduklarına dair bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TUSAŞ tesislerine düzenlen saldırıya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

"Terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" diyen Bakan Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: DHA

Saldırganlar kamerada

Öte yandan, DHA ajansının aktardığına göre saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin saldırı anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TUSAŞ'ın giriş kapısına taksiyle gelen 1'i kadın 3 teröristin araçtan uzun namlulu silahlarıyla inerek saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü. Bir süre sonra ise taksinin yanında büyük patlama meydana geldiği görüntüye yansıdı. Patlama ile çevrede panik yaşandığı görüldü.

TUSAŞ, son dönemde çok sayıda helikopter, insansız hava aracı ve uçak geliştirdi. İnsansız hava araçları ANKA ve Aksungur, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve KAAN gibi uçaklar yerli imkanlarla TUSAŞ'ta geliştirildi.

DW,DHA / MUK,JD,BK

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