TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısı: 4 ölü, 14 yaralı

TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısı: 4 ölü, 14 yaralı23 Ekim 2024
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında dört kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "Maalesef dört şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır" bilgisini paylaştı.
Yerlikaya, teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ve kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütüne mensup olduklarına dair bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TUSAŞ tesislerine düzenlen saldırıya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.
"Terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" diyen Bakan Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.
Saldırganlar kamerada
Öte yandan, DHA ajansının aktardığına göre saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin saldırı anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TUSAŞ'ın giriş kapısına taksiyle gelen 1'i kadın 3 teröristin araçtan uzun namlulu silahlarıyla inerek saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü. Bir süre sonra ise taksinin yanında büyük patlama meydana geldiği görüntüye yansıdı. Patlama ile çevrede panik yaşandığı görüldü.
TUSAŞ, son dönemde çok sayıda helikopter, insansız hava aracı ve uçak geliştirdi. İnsansız hava araçları ANKA ve Aksungur, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve KAAN gibi uçaklar yerli imkanlarla TUSAŞ'ta geliştirildi.
DW,DHA / MUK,JD,BK