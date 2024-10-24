TUSAŞ saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm

Demirören Haber Ajansı dün Ankara'da beş kişinin hayatını kaybettiği TUSAŞ saldırısının ardından Türkiye genelindeki havalimanlarında "turuncu alarm" verildiğini aktardı.

Ajansın haberine göre başta İstanbul'daki havalimanları olmak üzere ülke genelinde tüm uçuş noktalarında olası terör saldırılarına karşı önlemler artırıldı; İstanbul'da havalimanı yerleşkesine giren araçların arandığı, sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği gözlemlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, terminallerde "ek önlemler alındığı" belirtilerek yolculardan, zaman kayıplarını göz önünde bulundurarak uçuşlarından en az üç saat önce havalimanında olmaları istendi.

Öte yandan turuncu alarm ilanına dair Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya Devlet Hava Meydanları İşletmesinden kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmadı.

Turuncu alarm nedir?

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin internet sitesinde yer alan güvenlik el kitabına göre turuncu alarm, "Havameydanı dışında bir olay meydana geldiğinde ya da terör veya sabotaj eylemlerinin yakın zamanda meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair istihbarat alındığında" uygulanan bir güvenlik tedbiri.

Turuncu alarm kapsamında alınacak başlıca tedbirler "araçların hassas binalardan uzağa park edilmelerinin sağlanması, giriş-çıkışların sınırlandırılması, bagaj kontrollerinin sıklaştırılması" olarak sıralanıyor. Turuncu alarm dört aşamalı renk kodu sisteminde en yüksek üçüncü seviye.

DHA,DW / MUK,EC

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