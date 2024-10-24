TUSAŞ saldırısı: Muhalefetten güvenlik zafiyeti eleştirisi

Hürkuş, Hürjet, Anka ve Kaan gibi savunma sanayisi için önemli hava araçlarının tasarım ve üretimini yapan TUSAŞ'ın Ankara'daki yerleşkesine düzenlenen saldırı güvenlik zafiyeti tartışmalarını tetikledi.

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırının ardından güvenlik zafiyeti tartışması gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyı gerçekleştirenlerin "PKK terör örgütü üyeleri Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek" olduğunu açıklarken muhalefet temsilcileri saldırının önlenememiş olmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Birtakım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında olayda güvenlik birimlerinin ihmalinin olduğunu öne sürdü. Çömez, "Eski İçişleri Bakanı ayakkabı numaralarından bahsediyordu. Soruyorum kendisine, bu teröristlerin ayakkabı numaraları kaçtı" sözleriyle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlığı döneminde yaptığı terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı eleştiren Çömez, "Haberin yok muydu? Bilmiyor muydun ve neden bilmiyordun?" diye sordu.

İki zanlının saldırıyı gerçekleştirmeden önce bir taksi şoförünü öldürdüğüne ve aracı gasp ettiğine dikkati çeken Çömez, "Teröristler, taksinin şoförünü taksinin bagajına koydu, kimsenin haberi yok. Teröristler, jandarma noktasına geldiğinde hiçbir kimlik kontrolü yapılmamış. Uzun namlulu silahlar taksinin içindeyken jandarma noktasından nasıl geçtiler?" dedi. Jandarmanın kontrol noktasında hatalı davrandığını savunan Çömez, "O uzun namlulu silahların araba içerisinde saklanması mümkün değil, koltuğun altına koyulması mümkün değil" iddiasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "olası istihbarat ve güvenlik zafiyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi" çağrısında bulundu. Babacan açıklamasında TUSAŞ saldırısının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör örgütüyle ilgili herkesi şaşırtan, hayretlere düşüren o sözleri sarf etmesinden tam bir gün sonra gerçekleştiğine" dikkat çekti, olayın "her yönüyle araştırılması gereken pek çok karanlık yönü bulunduğunu" belirtti.

Saldırı sonrası TUSAŞ yerleşkesi önünde alınan yoğun güvenlik tedbirleri ise sürüyor. Tesise araç girişi polis ve jandarma tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

DW,Anka / MUK,BK

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