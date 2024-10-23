TUSAŞ saldırısı: Güler ve Yerlikaya PKK'ya işaret etti

TUSAŞ'ın Ankara yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında beş kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Savunma Bakanı Güler ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıyla ilgili olarak PKK'ya işaret etti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında beş kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek olmak üzere iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirterek "Maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22" açıklamasını yaptı. Yerlikaya daha önceki açıklamasında 4 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 14 kişinin yaralı olduğunu bildirmişti.

Teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, Savunma Bakanı Yaşar Güler'in PKK'ya işaret eden açıklamasına atıfta bulunarak "Savunma Bakanımızın açıklamalarında işittik. Çünkü biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler, büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu. Ama kimlik tespitlerinin ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekrar sizlerle paylaşacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada ilk yetkili olarak PKK'ya işaret etmiş, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum: En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu hekes görecek, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: Savunma atılımlarımız hedef alınmıştır

BRICS zirvesi için gittiği Rusya'nın Kazan kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir" dedi.

Fotoğraf: DHA

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TUSAŞ tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" diyen Bakan Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: DHA

Saldırganlar kamerada

Öte yandan, DHA ajansının aktardığına göre saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin saldırı anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TUSAŞ'ın giriş kapısına taksiyle gelen 1'i kadın 3 teröristin araçtan uzun namlulu silahlarıyla inerek saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü. Bir süre sonra ise taksinin yanında büyük patlama meydana geldiği görüntüye yansıdı. Patlama ile çevrede panik yaşandığı görüldü.

TUSAŞ, son dönemde çok sayıda helikopter, insansız hava aracı ve uçak geliştirdi. İnsansız hava araçları ANKA ve Aksungur, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve KAAN gibi uçaklar yerli imkanlarla TUSAŞ'ta geliştirildi.

DW,DHA / MUK,JD,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?