TUSAŞ saldırısı: Erdoğan'dan "emperyalist çeteler" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beş kişinin hayatını kaybettiği TUSAŞ saldırısına Türkiye'nin cevabını "katbekat fazlasıyla verdiğini" söyledi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO 2024'te konuşan Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir" dedi.

Erdoğan, "Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırıyı PKK'nın askeri kanadı HPG üstlenmiş, örgüt, "Uzun süre önce planlanan eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi olmadığını" savunmuştu.

Erdoğan: Hedeflerimizden kopmayacağız

"Basiret ve feraset sahibi milletimiz bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindedir" diyen Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. 85 milyonun kardeşçe barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz... Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir, oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçirecek köklü devlet tecrübesiyle mücehezdir."

"Tuzağa düşmeyeceğiz, hedeflerimizden kopmayacağız" diye konuşan Erdoğan, "Ortada hiçbir sebep yokken aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazan müstevlilerin heveslerini yine kursaklarına koyacağız" dedi.

DW/MUK,BK

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