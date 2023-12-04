Turizm: Ruslar Türkiye'ye ziyaretlerde ilk sırayı aldı

Rus Tur Operatörleri Birliği verilerine göre bu yılın ilk on ayında Ruslar 5,8 milyon ziyaretçiyle yabancı turistler arasında ilk sırayı aldı. Rus turist sayısı 2022'ye göre yüzde 26 arttı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), bu yıl Ocak-Ekim döneminde 5 milyon 838 bin 203 Rus turistin Türkiye'ye gittiğini, Rusların bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin yüzde 21'ini oluşturarak birinci sırada yer aldığını bildirdi.

ATOR verilerine göre bu yılın ilk on aylık döneminde Türkiye'yi tercih eden Rus turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 26 oranında arttı, ancak pandemi öncesinde 2019'da kaydedilen sayıya göre yüzde 12,8 daha düşük oldu. Rus TASS haber ajansında yayımlanan haberde, Türkiye ziyaretlerinde Rusları Almanlar ve İngilizlerin izlediği belirtildi.

Antalya en gözde destinasyon

Antalya'nın bu yıl da Rus turistlerin en gözde destinasyonu olduğu, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5'lik artışla 3 milyon 300 bin Rus turistin Antalya'ya gittiği ifade edildi. Ancak Antalya'ya ziyaretler de pandemi öncesi 2019 rakamlarının yüzde 38,7 altında kaldı.

ATOR'a göre Ekim ayında Türkiye'ye giden Rusların sayısı 672 bin 200 oldu. Bu rakamın 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 12,5'lik düşüşü yansıttığı kaydedildi. Ancak bu düşüşün, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rusların geçen yıl Türkiye'ye akın etmesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

DW/BK,HT

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