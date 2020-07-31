"Turbo Türk Deniz" Almanya şampiyonu

Almanya'da hafta sonunda seyircisiz yapılan atletizm şampiyonasında 100 metrede birinciliği annesi Alman, babası Türk olan Deniz Almas elde etti. 10,09'luk derecesiyle, 2020'de yapılan yarışlarda Avrupa'nın da en iyisi olan Almas aslında futbolcu olmak istediğini anlatıyor. Kendine "Turbo Türk" lakabını takan Almas, "Futbol antrenörüm bana hep toptan daha hızlı olduğumu söylerdi. Top bana gelene kadar ben koşup gitmiş olurdum" diyor.

Deniz Almas, 8 Ağustos Cumartesi günü Braunschweig'da yapılan yarışta Almanya şampiyonu oldu

Hedef Tokyo Olimpiyat Oyunları

23 yaşındaki atlet, geçtiğimiz şubat ayında Leipzig kentinde, kapalı spor salonunda yapılan atletizm şampiyonasında da 60 metrede birinci olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Üniversitede Spor Bilimleri eğitimi alan Deniz Almas, 10 saniyenin altına inme konusunda ise, "Bunu tabii ki düşünüyorum ama kendimi çok da şartlandırmıyorum" diyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için çalışmaya başladığını da ifade eden Almas, Almanya şampiyonluğu ile ilgili olarak, "Olabilecek en güzel şeyi yaşadım ve bunun tadını aldım. Şimdi daha da hırslandım" diyor.

dpa / ET,ETO

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