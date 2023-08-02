Tunus'un ilk kadın başbakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanlık görevinden aldığı Necla Buden'in yerine Ahmet Hachani'yi atadığı belirtildi. Tunus Üniversitesi’nde hukuk okuyan Hachani, Tunus Merkez Bankası'nda görev almıştı. Said, Cumhurbaşkanlığı sarayında yemin ederek göreve başlayan Hachani'ye "Vatanımızı, devletimizi ve toplumsal barışı korumak için üstesinden gelmemiz gereken büyük zorluklar var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında Buden'in görevden alınma kararının gerekçesine değinilmese de Said'in ülkede giderek kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle yaşanan hoşnutsuzluktan dolayı hükümete yönelik eleştirilerini son dönemde artırdığı biliniyor.

Said son aylarda Dışişleri Bakanı Osman Jerandi'nin de aralarında olduğu bazı bakanları herhangi bir gerekçe göstermeden görevden almıştı. Ülkede muhaliflere, gazetecilere ve iş insanlarına yönelik baskı da artıyor. Şubat ayından bu yana aralarında Cumhurbaşkanını eleştiren önemli isimler arasında yer alan Nahda Hareketi lideri Raşid El Gannuşi'nin de olduğu 20'den fazla kişi tutuklanmıştı.

Said, Buden'in yerine Ahmet Hachani'yi atadı. Fotoğraf: Presidency of Tunisia/Handout/AA/picture alliance

Tunus'un ilk kadın başbakanının süpriz ataması

Ülkenin ve aynı zamanda Arap dünyasının ilk kadın başbakanı olan Buden, 2021'de yaşanan tarihi krizin ardından göreve getirilmişti.

Bu görev değişikliğinden iki ay önce parlamentoyu askıya alan ve başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said "olabildiğince hızlı bir biçimde" hükümeti kurma görevini Buden'e vermişti. Sürpriz atama öncesinde Buden bir yüksek okul reformu projesine başkanlık ediyordu. Jeoloji alanında doktorası olan Buden geçmişte de yüksek okul bakanlığında yönetici konumunda faaliyet göstermişti.

DW/SÖ,TY

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