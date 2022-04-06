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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said. Erdoğan'ın Aralık 2019'daki ziyareti sırasında iki lider ortak basın toplantısı düzenlemiştiFotoğraf: picture-alliance/AA/Y. Gaidi
PolitikaTunus

Tunus'tan Erdoğan'a "iç işlerine müdahale" tepkisi

2 saat önce

Tunus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Tunus'ta parlamentonun feshedilmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımı "Tunus halkının iradesine darbe" olarak tanımlamıştı.

https://www.dw.com/tr/tunustan-erdo%C4%9Fana-i%C3%A7-i%C5%9Flerine-m%C3%BCdahale-tepkisi/a-61374060

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta parlamentonun Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını iç işlerine yönelik "kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Tunus, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından duyduğu şaşkınlığı ifade etmektedir. Bu yorumlar kabul edilemez" denildi. Açıklamada, "Tunus dost ülkelerle yakın ilişkiler kurma gayreti içindedir ancak kararlarının bağımsızlığına da bağlıdır ve egemenliğine müdahaleyi reddeder" ifadesine yer verildi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman Cerendi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cerendi ayrıca Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp'ın da Erdoğan'ın yorumlarının Tunus tarafından reddedildiğinin ifade edilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Tunus'taki siyasi kriz geçen hafta derinleşti. Cumhurbaşkanı Said Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'nin düzenlediği çevrimiçi oturumu "darbe girişimi" olarak nitelendirip parlamentoyu feshetmişti.

Milletvekillerinden yarısından fazlasının katıldığı oturumda, Said'in Temsilciler Meclisi'nin çalışmalarını askıya alan ve dokunulmazlıklarını kaldıran kararlarının iptali için sunulan bir yasa tasarısı kabul edilmişti.

Oturumun ardından terörle mücadele birimleri, Meclis Başkanlığı görevindeki ana muhalefet lideri Raşid Gannuşi ve diğer milletvekillerini ifadeye çağırmıştı.

İslamcı Nahda Hareketi'nin lideri Gannuşi ise çevrimiçi oturumlar düzenlemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yaptığı basın açıklamasında, "Tunus'ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası'nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

"Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diye eklemişti.

DW,rtr/CÖ,JD

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