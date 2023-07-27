Tunus'tan AB'ye geçişlerde acı bilanço: 789 ölü

Tunus, bu yılın başından beri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 789 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 bin kişinin ise denizden kurtarıldığını bildirdi.

Tunus, bu yılın başından beri Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 789 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tunus Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana denizden 789 sığınmacıya ait cesedin çıkarıldığı ve bu cesetlerden sadece 102'sinin Tunus vatandaşlarına ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, büyük bölümü Afrikalı olmak üzere toplam 34 bin kişinin denizde kurtarıldığı, bu rakamın geçen yılki 9 bin 200 kişiye göre büyük bir artış olduğu belirtildi.

Tunus, Afrika'dan Avrupa Birliği'ne (AB) geçişlerde önemli bir transit ülke olma özelliği taşıyor. Liman kenti Sfax ile İtalya'nın Lampedusa Adası arasında sadece 130 kilometre mesafe bulunuyor.

İtalya'ya varanların sayısı 75 bine ulaştı

İtalyan İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl ülkeye deniz yoluyla varan düzensiz göçmen sayısı geçen yıla göre iki kattan fazla artarak 75 bine ulaştı. Bu kişilerin 44 bininin Tunus üzerinden geldiği bildirildi. Akdeniz'de 2023'ün ilk yarısında AB yolunda meydana gelen kazalarda bin 895 kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre 2014 yılından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isterken yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bini aştı.

AB ile Tunus 16 Temmuz'da düzensiz göçün yanı sıra çeşitli alanlarda iş birliğini içeren kapsamlı bir mutabakata imza atmıştı. Tunus'tan AB'ye geçişleri azaltmayı hedefleyen mutabakat çerçevesinde insan kaçakçılarına karşı ortak mücadelenin yanı sıra ekonomik krizdeki Tunus'a yüz milyonlarca euroluk mali kaynak sağlanması kararlaştırılmıştı. AB, Mısır ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle de benzer anlaşmalar yapmayı hedefliyor.

DW,AFP / BK,ET

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