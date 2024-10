Tunus'ta seçimi yeniden cumhurbaşkanı Said kazandı

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, görevi hâlihazırda sürdürmekte olan Cumhurbaşkanı Kays Said kazandı.

Seçimlerde Said'e karşı, kendisinin eski müttefiklerinden, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve geçen aydan bu yana cezaevinde olan, Yaşasın Tunus Partisi'nin lideri, iş adamı Ayaşi Zamal yarıştı. Tunus devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, oyların yüzde 89,2'sini almayı başaran Said, rakiplerine fark attı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 27,7 oldu

Yaklaşık 12 milyon nüfuslu Tunus'ta 9,7 milyon civarındaki seçmenin sadece yüzde 27,7'si sandık başına gitti. Bu oranın, 2019 yılındaki seçimlerde kaydedilen yüzde 49'luk katılım oranının çok altında olması dikkati çekti.

Said, sonuçlarla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "dış mihrakları" hedef alarak, "Bu, devrimin bir devamı niteliğindedir. Ülkeyi yozlaşmışlardan, hainlerden ve komploculardan temizlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Pazar akşamı ilk sonuçların açıklanmasının ardından, yüzlerce Said destekçisi başkent Tunus'ta toplanarak kutlama yaptı. Tunus bayrakları taşıyan Said taraftarları, "İnşa etmeye ve kalkınmaya devam edeceğiz" sloganları attı.

Seçimi kazanan Said, son yıllarda giderek otoriterleşen yönetim tarzı nedeniyle eleştirilerin odağında Fotoğraf: Anis Mili/AP/picture alliance

El-Mağzavi ve Zamal'ın kampanya ekipleri ise açıklanan ilk sonuçların gerçeği yansıtmadığını ve resmi sonuçların farklı olacağını öne sürdü.

Resmi sonuçların Pazartesi akşamı açıklanması bekleniyor.

12 aday seçime sokulmadı

Tunus, Arap dünyasında 2011 yılında patlak veren ve "Arap Baharı" adı verilen devrimler serisinin, tek başarı hikayesi olarak görülüyor. Gözlemciler, Zeynel Abidin Bin Ali'nin onlarca yıl süren otokratik yönetiminin yerini, kusurlu ancak rekabetçi bir demokrasinin aldığını belirtiyor.

Bunun karşısında insan hakları örgütleri, 2019'dan bu yana iktidarda olan 66 yaşındaki Said'in, Arap Baharı'nın ardından elde edilen, güçler ayrılığı ilkesi gibi birçok demokratik kazanımı ortadan kaldırdığı görüşünde birleşiyor. Said'in 2021 yılında seçilmiş parlamentoyu feshedip anayasayı değiştirmesi, muhalefet tarafından "darbe" olarak nitelendirilmişti. Diğer yandan Said'e karşı çıkan muhalefet liderlerinin önde gelen isimleri, son yıllarda cezaevine konulmuş bulunuyor.

Tunus, Arap Baharı'nın ardından demokratikleşen tek ülke olarak görülüyor Fotoğraf: Yassine Gaidi/Anadolu/picture alliance

Ayrıca toplam 12 ismin seçimlere girmesine de çeşitli gerekçelerle izin verilmedi. Said'in atadığı seçim kurulu üyelerinin geçen ay üç adayı diskalifiye etmesi, muhalefet ve sivil toplumun büyük tepkisini çekmişti.

Uluslararası Kriz Grubu'na göre, Said, "işçi sınıfı içinde büyük desteğe sahip olmasına" rağmen, "ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krize çözüm üretmekte başarısız olmakla" suçlanıyor. Yüzde 16 ile bölgedeki en yüksek işsizlik oranına sahip olan Tunus'ta hükümet, uluslararası aktörlere milyarlarca dolar borçlanmış durumda.

Öte yandan 2019 ila 2023 arasında Avrupa'ya yasa dışı yollarla gelmeye çalışan Tunusluların sayısında da artış kaydedildi.

AP, AFP, Reuters / BÜ, JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?