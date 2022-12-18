  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Tunesien Parlamentswahlen
Fotoğraf: YACINE MAHJOUB/AFP
PolitikaTunus

Tunus'ta seçime katılım oranı yüzde 10'un altında

6 dakika önce

Çok sayıda partinin seçimleri boykot ettiği Tunus'ta seçime katılım oranı yüzde 10'un altında kaldı. Muhalefet Cumhurbaşkanı Kays Said'i görevini bırakmaya çağırdı.

https://p.dw.com/p/4L7uY

Tunus'ta erken genel seçimlere  katılımın yaklaşık yüzde 9 düzeyinde kalmasının ardından, muhalefet Cumhurbaşkanı Kays Said'in istifasını talep etti.

Tunus'ta halk 161 sandalyeli parlamentonun üyelerini seçmek için Cumartesi günü sandık başına gitti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgilere göre, seçime katılım oranı yüzde 8,8 dolayında oldu. Seçime katılım oranının düşük kalması, muhalefet tarafından halkın Cumhurbaşkanı Kays Said'e geniş yetkiler tanıyan anayasa değişikliğini desteklemediğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Seçim öncesi boykot çağrısı yapan Tunus'ta muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, erken seçimin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said'e görevini bırakma çağrısı yaptı. Ulusal Kurtuluş Cephesi Lideri Necip eş-Şabi, "Bugün olanlar bir deprem gibi" yorumunda bulunurken, "Bugünden itibaren Kays Said'i gayrimeşru bir cumhurbaşkanı olarak görüyoruz bu fiyaskonun ardından istifasını talep ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Cumartesi günü yaptığı açıklamada halkı sandık başına gitmeye çağırmıştı. Muhalefet Cumhurbaşkanı Said'e "darbe ve Tunus'u otoriter bir rejime dönüştürmeye çalışma" suçlamasında bulunuyor.

64 yaşındaki Cumhurbaşkanı geçen sene parlamentoyu askıya almış, hükümeti feshetmiş ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı. Said o zamandan bu yana ülkeyi kararnamelerle yönetiyor. Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti

Tunus'ta cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten anayasa reformu Temmuz ayında yapılan referandum ile kabul edilmişti. Yetkileri tek elde topladığı eleştirilerini geri çeviren Said, reformların ülkede yolsuzluk, siyasi tıkanmışlık ve ekonomik durgunlukla mücadele için gerekli olduğunu açıklamıştı.

2011'deki "Arap Baharı" olarak bilinen halk ayaklanmaları döneminde eski diktatör Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeyi terk etmesinin ardından 2019'da seçmenlerin doğrudan oy kullandığı ilk demokratik cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmiş, Said ikinci turda oyların yüzde 72,7'sini alarak göreve gelmişti.

AFP/BÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve yeni başbakan Necla Buden Ramazan

Tunus'ta ilk kadın başbakan atandı

Tunus'ta ilk kadın başbakan atandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said jeolog Necla Buden Ramazan'ı ülkenin başbakanı olarak atadı.
Politika29 Eylül 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Yolsuzluğun önlenebilmesi için basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanıyor

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Yolsuzluk6 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İran'da ikinci idamın ardından Tebriz Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenlendi

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İnsan Hakları2 saat önce
Sansaryan Han

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

Tarih17 Aralık 2022
Levent Göktaş

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Hukuk ve Adalet17 Aralık 2022
Sembol fotoğraf: Yatakta yatan hasta bir çocuk ve yanı başında ilaçlar, fincan, mendil...

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Sağlık17 Aralık 2022

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Sağlık16 Aralık 2022
Türkei Vorsitzdende der türkischen Oppositionsparteien CHP

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

Politika16 Aralık 2022
Ana sayfaya dön