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Anayasa değişikliğine karşı düzenlenen bir protesto gösterisi
Anayasa değişikliğine karşı düzenlenen bir protesto gösterisiFotoğraf: Zoubeir Souissi/REUTERS
PolitikaTunus

Tunus'ta kritik halk oylaması başladı

1 saat önce

Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artırarak meclisin konumunu zayıflatan anayasa değişikliği halk oyuna sunuluyor. "Dikta rejimine geri dönüş" uyarısı yapan muhalefet, referandumu boykot ediyor.

https://www.dw.com/tr/tunusta-kritik-halk-oylamas%C4%B1-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-62582637

Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini önemli ölçüde artırmaya yönelik tartışmalı anayasa referandumunda seçmenler sandık başına gidiyor.

Muhalefetin boykot çağrısı yaptığı referandum ülke siyasi sisteminin geleceği için kritik önem taşıyor. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Kays Said'in öncülük ettiği referandumda oylanan değişikliklerin ülkeyi yeniden dikta rejimine döndüreceği endişesi taşıyor.

Anayasada planlanan değişiklik, Cumhurbaşkanı'na Başbakan ve bakanları meclisin dahli olmadan atama yetkisi tanıyor. Değişiklikle Cumhurbaşkanı meclise, diğer tasarılara göre öncelikli olacak yasa tasarıları getirebilecek. Meclisin konumu zayıflatılırken Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması konusuna yeni anayasa taslağında yer verilmemesi de dikkat çekiyor.

Hükümet ve meclisin yetkileri OHAL ile tırpanlanmıştı

2019 yılı sonunda seçilerek iş başı yapan Said, olağanüstü hal yasalarına dayanarak hükümet ve meclisin yetkilerini halihazırda tırpanlamıştı. Cumhurbaşkanı'nın anayasa hazırlıklarında görevlendirdiği hukukçu Sadok Belaid da, referanduma sunulan son metinle ilgili endişelerini dile getirmiş ve anayasa değişikliğinin "bir dikta rejiminin önünü açabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Dokuz milyonu aşkın Tunuslunun oy kullanmaya çağrıldığı referandumda sandıklar TSİ gece 01.00'de kapanacak.

AFP/BK,EC

 

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