 Tunus′ta gazetecinin ölümü protestolara neden oldu | DÜNYA | DW | 25.12.2018

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DÜNYA

Tunus'ta gazetecinin ölümü protestolara neden oldu

Tunus’ta kendisini yakan gazetecinin ölümünün ardından başlayan protestolarda polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Gazeteci kendisini ateşe vermeden önce "devrim başlattığını" söylediği bir video yayınladı.

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Tunus'un batısındaki Kasrin vilayetinde ağırlaşan yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla kendisini ateşe veren gazetecinin hayatını kaybetmesi üzerine eylemler düzenlendi. Gazetecinin öldüğünün duyulmasının ardından gece saatlerinde sokağa çıkan göstericilerle çatışan polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sofiane el Zak, altı güvenlik görevlisinin yaralandığını, dokuz göstericinin de gözaltına alındığını söyledi.

Hayatını kaybeden gazeteci Abdurezzak Zerki, kendisini ateşe vermeden önce sosyal medyada yayınladığı videoda, "Geçim kaynağı olmayan Kasrin'in evlatları için bugün bir devrim başlatıyorum. Kendimi ateşe veriyorum" ifadelerini kullandı.

Hem İçişleri Bakanlığı hem de Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, 32 yaşındaki gazetecinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, gazetecinin "zorlu toplumsal koşulları ve umutsuzluğu protesto ederken öldüğü" belirtildi. Sendika, medya sektöründe bir genel grev başlatmayı düşündüklerini açıkladı.

17 Aralık 2010 tarihinde Muhammed Buazizi adlı seyyar satıcının kendisini yakması sonrasında Tunus'ta başlayan eylemler Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülkeye sıçrayarak "Arap Baharı" adı verilen başkaldırıya dönüşmüştü.

Para birimi Tunus Dinarı'nın giderek değer kaybetmesi, yüksek işsizlik ve artan enflasyon nedeniyle geçen yıl ocak ayında da ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

AFP/SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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