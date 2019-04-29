 Tunus′ta devlet dairelerine peçe yasağı | DÜNYA | DW | 05.07.2019

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DÜNYA

Tunus'ta devlet dairelerine peçe yasağı

Tunus hükümeti, devlet dairelerinde peçe takılmasını yasakladı. Kararın, geçtiğimiz haftaki intihar saldırıları sonrası güvenlik gerekçesiyle alındığı açıklandı.

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Tunus'ta devlet dairelerine peçe yasağı geldi. "Şahısların kamu daireleri ve kurumlarına yüzleri kapalı şekilde girmelerini güvenlik sebebiyle yasaklayan" hükümet genelgesi, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid tarafından imzalandı.

Yüzün gözler dışında kalan bölümlerini örten peçeyle ilgili yasak, 27 Haziran'da başkent Tunus'ta düzenlenen çifte intihar saldırısının ardından ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde geldi. Kent merkezindeki emniyet güçlerini hedef alan ve saldırganlar hariç bir polis ile bir sivilin ölümüne neden olan saldırıları IŞİD üstlenmşti.

Başkentte geçen Salı günü de güvenlik güçlerince aranan bir militan intihar saldırısı düzenlemişti. Görgü tanıkları, kendini havaya uçuran saldırganın yüzünü peçeyle gizlemiş olduğunu öne sürmüştü. Ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanladı. Söz konusu saldırı da IŞİD tarafından üstlenilmişti.

"Geçici bir önlem olmalı"

Tunus İnsan Haklarını Savunma Derneği'nden AFP'ye yapılan açıklamada, peçe yasağının geçici önlem kapsamında getirilmiş olması gerektiği belirtildi.

Ajansa konuşan dernek başkanı, "İnsanların istediği gibi giyinmesinden yanayız. Ancak şu an hem ülkedeki hem de bölgedeki mevcut durum ve terörist tehditler nedeniyle bu kararı haklı çıkarabilecek sebepler görebiliyoruz" ifadesini kullandı. Dernek, Tunus'ta "normal" güvenlik koşullarına dönülür dönülmez yasağın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali döneminde müsamaha gösterilmeyen peçe, ülkeyi yaklaşık 25 yıl yöneten devlet başkanının 2011'de devrilmesinin ardından yeniden yaygınlaşmıştı. Ancak 2015 yılında ülkedeki güvenlik güçleri ve turistleri hedef alan saldırıların ardından peçe yasağının geri getirilmesine yönelik çağrılar yoğunlaşmıştı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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