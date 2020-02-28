 Tunus′ta ABD büyükelçiliği yakınlarında saldırı | DÜNYA | DW | 06.03.2020

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DÜNYA

Tunus'ta ABD büyükelçiliği yakınlarında saldırı

ABD'nin Tunus büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. İki kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda çok sayıda polis de yaralandı.

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ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınlarında saldırı düzenlendi. Tunus polisi yaptığı açıklamada, saldırganın polis tarafından korunan büyükelçilik alanına girmeye çalıştığını, durdurularak öldürüldüğünü duyurdu. Polis sözcüsü, güvenlik güçlerinin saldırganın büyükelçilik alanına girmesini engellediği sırada patlama meydana geldiğini, bu sırada çok sayıda polisin yaralandığı açıkladı.

Tunus devlet televizyonu güvenlik çevrelerine dayandırarak verdiği haberde, iki saldırganın olduğunu, birinin polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Haberde patlamada yaralanan polislerin bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Görgü tanıkları iki saldırganın motorsikletle büyükelçiliğin bulunduğu alana girmeye çalıştığını aktardı.

Tunus İçişleri Bakanlığı büyükelçilik yakınlarında patlama meydana geldiği yönündeki haberleri doğrulamış ama patlamanın nedeni hakkında açıklama yapmamıştı. İnternet üzerinden yayılan fotoğraflarda patlama sonrasında büyükelçilik yakınlarındaki sivillerin panik halinde kaçtıkları görülüyor. Saldırının düzenlendiği nokta şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta.

dpa, AFP / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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