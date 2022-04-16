  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: UIG/Planet Observer/imago images
Doğa ve ÇevreTunus

Tunus kıyılarında tanker battı

1 saat önce

Mısır'dan Malta'ya 750 ton dizel yakıt taşıyan XELO adlı tankerin Gabes Körfezi’nde battığı bildirildi. 4'ü Türk 7 mürettebat tahliye edilirken, Tunus Çevre Bakanlığı "durumun kontrol altında olduğunu" açıkladı.

https://www.dw.com/tr/tunus-k%C4%B1y%C4%B1lar%C4%B1nda-tanker-batt%C4%B1/a-61495228

Mısır’dan Malta’ya 750 ton dizel yakıt taşıyan XELO adlı tanker Tunus'un güneydoğu kıyılarındaki Gabes Körfezi'nde battı. Yetkililer Ekvator Ginesi bandralı geminin battığını doğrularken, geminin Cuma akşamı kötü hava koşulları nedeniyle demir atmak zorunda kaldığını açıkladı.

Tunus Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gabes Körfezi'nde sahilden yaklaşık yedi kilometre açıkta su almaya başlayan geminin makine dairesi kısa sürede sular altında kaldı. Gemiden kurtarılan yedi mürettebattan dördünün Türk vatandaşı, diğerlerinin ise Gürcü ve Azeri olduğu bildirildi.

Durumun kontrol altında olduğunu açıklayan Tunus Çevre Bakanlığı, bir çevre felaketinin önlenmesi amacıyla "acil durum planının" devreye sokulduğunu duyurdu.

Meydana gelen sızıntının yayılmasının engellenmesi amacıyla geminin çevresine yüzer bariyerlerin yerleştirildiği bildirildi. Tunus'taki bir mahkemenin sözcüsü Muhammed Karray, "Çok az miktarda sızıntı meydana geldi, ancak bunlar çıplak gözle görülemiyor ve neyse ki yağ buharlaşıyor; dolayısıyla Gabes Körfezi'nde bir çevre felaketi meydana gelmesini beklemiyoruz" diye konuştu.

Malta'ya giden gemi, Cuma günü olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek Tunus karasularına giriş izni istemişti.

 

AFP,dpa / BÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Tunus açıklarında batması sonucu teknede bulunan 127 göçmenden 43'ünün kaybolduğu bildirildi.
Politika
3 Temmuz 2021
Foto: Arşiv

Tunus'ta göçmen botu battı: En az 41 ölü

Tunus'ta göçmen botu battı: En az 41 ölü

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bulunduğu bot Tunus açıklarında battı, biri çocuk en az 41 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Göç
17 Nisan 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nda bir araya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (19.01.2020)

Moskova'dan Johnson'a Rusya'ya giriş yasağı

Politika
4 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

16 Nisan 2017'de yapılan referandumda çıkan "Evet" sonucunu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarları

Anayasa Referandumu: Ekonomik vaatler ve gerçekler

Anayasa Referandumu: Ekonomik vaatler ve gerçekler

Ekonomi
6 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan bir madenin yakınındaki nikel üretim merkezi - (01.03.2021)

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Ekonomi
8 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

Hukuk ve Adalet
14 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön