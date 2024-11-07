Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, kayyum kararlarının ardından yaptığı açıklamalar gerekçesiyle, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Bakırhan ne demişti?

Tuncer Bakırhan kayyum atamasının ardından 4 Kasım'da Mardin’de yaptığı konuşmasında kayyumlarla "halkın iradesinin gasbedilmek istenmesine" tepki göstermiş, "Zannediyorlar ki Kürtler bu kayyımcılara, bu talancılara baş eğeceklerdir. Çok iyi bilsinler ki Seyid Rıza ne yaptıysa Şeyh Said ne yaptıysa Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptığını yapacaktır. Ne onların kayyımı ne zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyeceklerdir. Seyit Rıza'nın dediği gibi 'Sizler yalan dolanlarınızla bizleri diz çöktüremezsiniz' diyordu. Biz de diyoruz" demişti.

Tuncer Bakırhan’ın ifadeleri hedef gösterilmiş, sosyal medyada da Bakırhan'ı hedef alan paylaşımlar yapılmıştı.

DEM Parti Genel Merkezi Tuncer Bakırhan’ın hedef alınması üzerine yayımladığı açıklamada Bakırhan’ın Şeyh Said ve Seyid Rıza’ya değinen sözlerinin çarpıtıldığını, iktidar yanlısı medyanın bu sözler üzerinden savcıları göreve çağırdığını belirtmiş, Bakırhan’ın konuşmasında tarihsel bir hafızaya dikkat çektiği belirtilmişti. Açıklamada "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ın söylediği sözler son derece açık ve nettir. Konuşmada tarihsel bir hafızaya işaret edilmekte, Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemler eleştirilmektedir. Belediyelerimize bir yandan kayyım darbesi yapılırken, diğer yandan organize bir siyasi lince maruz kalıyoruz. Her iki saldırının kaynağının aynı olduğunu biliyoruz. Siyasi linçlerle ve çarpıtmalarla kayyımları meşrulaştıramazsınız" denilmişti.

DW/ KA,EC

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