Tunceli ve Ovacık'a da kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt'taki kayyum atamalarına tepkiler sürerken Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarını da görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Tunceli iline bağlı Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı, ayrıca hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 sayılı dosyasıyla "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtilerek "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı" kaydedildi.

Tunceli'ye vali, Ovacık'a kaymakam atandı

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Tunceli'ye bağlı Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Anayasa ve Belediyeler Kanunu'nun aynı maddeleri gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Tunceli Valiliğince Sarıgül'ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Fotoğraf: ANKA

31 Mart seçimlerini açık ara kazanmışlardı

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Partili Cevdet Konak, yüzde 40,22'lik oy oranıyla Tunceli Merkez'de açık arayla Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Ovacık ilçesinde de CHP'li Mustafa Sarıgül, yüzde 33,64'lük oyla seçimlerde galip gelmişti.

Hükümetin seçimle göreve gelmiş belediye başkanları yerine kayyum atama uygulamaları "seçmenin demokratik tercihlerine saygı duyulmadığı" gerekçesiyle eleştiriliyor. Son olarak Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın Kasım ayında İçişleri Bakanlığınca görevden alınarak yerlerine kayyum atanması tepkilere neden olmuştu.

DEM Parti: İktidar halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor

Son görevden almalarla ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İktidar halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor" denildi.

"Yargı eliyle verilen siyasi kararlar sonucunda Dersim ve Ovacık belediyelerinin de gasp edildiği" belirtilen açıklamada, "Kayyım darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz" ifadeleri yer aldı.

DW/BK,TY

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