Tunceli Belediyesi eski Eş Başkanı Orhan tutuklandı

Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklandı.

24 Kasım'da ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Orhan, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklandı.

22 Kasım'da DEM Partili Tunceli Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerinde "halkı suç işlemeye teşvik" ettiği iddia edilerek hakkında gözaltı kararı verilmiş, adliyeye sevk edilen Eş Başkan Birsen Orhan'a çıkarıldığı mahkemece aynı gün evhapsi verilmişti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada tutuklama kararı eleştirildi.

Partinin X hesabında, "Bu gerçekleri dile getiren Dersim Belediyesi Eşbaşkanımız Birsen Orhan hukuksuzca tutuklandı. Onun sözünü tekrarlıyoruz: Yenileceksiniz!" ifadelerine yer verildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı'nca yerlerine geçici görevlendirme ile kayyum atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararına karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında da aynı gün gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Tunceli Valiliği, kayyum atamasının ardından açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 1 Aralık tarihine kadar yasak getirildiğini duyurmuştu.

ANKA/TY,ETO

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