TUI Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasını istedi

Avrupa’nın en büyük turizm şirketi TUI, Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasını istedi. TUI Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'deki tatil yörelerinin seyahat uyarısından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Joussen "Pragmatik bir yaklaşımdan yanayız. Akdeniz'deki Türk rivierası yüksek bir güvenlik ve kalite standardına sahipken Almanya'nın da bir pilot projeyle buralara yönelik uyarıyı kaldırması gerekir" diye konuştu. Joussen seyahat uyarısının kentlere değil tatil beldelerine yönelik olarak kaldırılmasından söz ettiğini ifade etti.

Alman işadamı, turistlerin başlıca uğrak yerlerinden olan İspanya'nın Mallorca adasına yönelik seyahat kısıtlamalarının da adım adım kaldırıldığını hatırlattı. Joussen "Mallorca'ya seyahatler de daha İspanya genelinde hayata geçmeden önce turizm sektöründe birkaç bin turistle bir pilot proje olarak başlatılmıştı" diye konuştu.

Berlin ve Hannover'de iki merkezi bulunan TUI 2019 yılı rakamlarına göre 71 binden fazla çalışanı, 21 milyondan fazla müşterisi, 150 uçak, 411 otel, 18 yolcu gemisi ile Avrupa'nın en büyük turizm şirketi.

Hükümetin turizm sorumlusu ne demişti?

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß hafta içinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının adım adım kaldırabileceğini söylemişti. Bayern 2 radyo kanalına mülakat veren Bareiß, "Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir" demişti.

Bareiß, koronavirüs vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin "daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek olmayacağını" ifade etmişti.

dpa / EC, ETO

©Deutsche Welle Türkçe