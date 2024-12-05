TUI: Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 30 arttı

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI, 2025 yılı için erken rezervasyonlarda ortalamanın üzerinde artış olduğunu bildirdi.

TUI bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısı ile 2025 yaz programını tanıttı. Basın toplantısında rezervasyonlar hakkında bilgi veren TUI Almanya'nın Genel Müdürü Benjamin Jacobi, "Gelecek yaz için rezervasyonlar her zaman olduğundan daha erken yapılıyor. Güneş, kumsal ve deniz kesinlikle ilgi görüyor" dedi.

TUI'nin uygun fiyatlı çok sayıda oteli de programına dahil etmesine işaret eden Jacobi, tatil yapmak isteyenlerin "Türkiye, Yunanistan, Kanarya Adaları, Mısır ve Dubai başta olmak üzere en sevilen destinasyonlarda 400 bin ek tatil imkanından yararlanacağını" söyledi.

Türkiye en çok tercih edilen ülkeler arasında

Türkiye, Almanya'dan gelen tatilcilerin tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. TUI verilerine göre, Türkiye rezervasyonlarında şu anda yüzde 30 civarında artış kaydedildi. Almanya'dan Türkiye'ye 2024'te bir milyondan fazla turist götüren TUI, 2025 yılında bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor. Bunun için de Almanya'dan Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havalimanlarına sunduğu uçuşların sayısını haftada bin 600'ün üzerine çıkarmayı planlıyor.

Yunan adalarına yapılan erken rezervasyonlarda da artış kaydeden TUI, bu bölgede de turist sayısının bir milyonu aşmasını bekliyor. TUI'ye göre, Almanların tercih ettiği destinasyonların başında ise Mallorca geliyor.

TUI'nin yaptığı açıklamaya göre, tatil rezervasyonlarını Şubat ayının sonuna kadar yaptıranlar yüzde 40 kadar indirimden faydalanıyor. Gelecek sezon tatil fiyatlarının yüzde 2 ila yüzde 3 düzeyinde artması bekleniyor.

Türkiye'ye kış rezervasyonları da arttı

TUI, kış sezonunda "güçlü büyüme" kaydettiğini belirterek, Mısır, Kanarya Adaları ve Türkiye'nin en çok tercih edilen destinasyonlar olduğunu kaydetti. Kış sezonunun ilk yarısında Türkiye rezervasyonlarının yüzde 30 arttığını belirten TUI, Türk Riverası'nın, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada ve Kanarya Adaları'ndan Fuerteventura'dan sonra en çok tercih edilen bölge olduğunu ifade etti.

Almanya'nın üçüncü büyük turizm şirketi FTI'nin geçen yaz iflas etmesi sonrasında, tatil rezervasyonlarının iptal edilmesi, TUI'nin rezervasyonlarının artmasına yol açtı.

DW, dpa/JD, BK

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