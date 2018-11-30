 TUI: Türkiye turizminde patlama bekliyoruz | TÜRKİYE | DW | 28.12.2018

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TÜRKİYE

TUI: Türkiye turizminde patlama bekliyoruz

Dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, geçen yıllardaki hızlı düşüşün ardından yükselişe geçen Türkiye turizminde bu yıl patlama beklediklerini belirtti.

Tourismus Türkei Strand Konyaalti in Antalya (AP)

Almanya merkezli dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, Türkiye'ye seyahatlerde bu yıl patlama yaşanacağını tahmin ediyor. Şirketin Almanya bölümü başkanı Marek Andryszak, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte zayıf geçen son birkaç yılın ardından Türkiye'ye seyahatlerde büyük artış beklediklerini kaydetti.

Tatil bölgelerine olan uçuşlarda artan talebe rağmen genel olarak fiyatlarda önemli bir artış beklemediğini belirten Andryszak, "İspanya mevcut eğilim sürerse belki biraz daha ucuzlayabilir, Türkiye için fiyat artışı minimal düzeyde kalacaktır" dedi.

Alman turistlerin önümüzdeki sezon için en fazla rağbet gösterdiği ülkenin bu yıl da İspanya olduğunu belirten TUI-Almanya Başkanı, "Türkiye zayıf geçen birkaç yılın ardından gerçek bir patlama yaşıyor. Bu şekilde devam ederse Türkiye için tüm zamanların en iyi yılını yaşamaya çok yaklaşmış olacağız" diye konuştu. Andryszak, Türkiye'de fiyat-hizmet kalitesi ilişkisinin rakipsiz olduğunu belirterek kişi başına haftalık 1000 euroya turistlerin çok yüksek kaliteli oda, yiyecek-içecek ve hizmet satın alabildiğini kaydetti. Andryszak bu durumun turizm patlamasında en önemli faktör olduğuna dikkat çekti.

Türkiye turizmi, terör saldırıları ve ardından yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle son yıllarda önemli kayıplara uğramıştı. Almanya ile 2017 yılında yaşanan diplomatik kriz döneminin ardından 2018'de ilişkilerde normalleşme sürecine girilmiş ve Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda yeniden artış yaşanmıştı. 2018 yılında altı milyonu aşkın Alman turist TUI üzerinden rezervasyon yaptırdı.

DW/BK,MY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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