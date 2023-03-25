Tuchel: Bayern tarafından istenmek onurdur

Bayern Münih yönetimi tarafından sürpriz bir şekilde, Julian Nagelsmann'ın halefi olarak göreve getirilen teknik direktör Thomas Tuchel, kulübün kazanma odaklı DNA'sını çok iyi bildiğini belirtti.

Alman futbolunun lokomotif ekiplerinden FC Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine getirilen Thomas Tuchel, "Bayern Münih tarafından istenmenin hem onur hem de ödül olduğunu" dile getirdi.

Allianz Arena'da yapılan imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 49 yaşındaki Tuchel, "Kulübün DNA'sı açık bir şekilde tanımlanmış. Burada konu kazanmaktır ve nasıl kazandığınızdır" dedi. Takımının başında ilk maçına, gelecek Cumartesi günü eski takımı ve Bundesliga lideri Borussia Dortmund'a karşı çıkacak olan Tuchel, "Dev bir maç bizi bekliyor. Şu anki puan durumu itibarıyla bizim açımızdan daha da önemli bir maç" ifadelerini kullandı.

Kahn: Sportif başarı bizim zorunluluğumuz

Oliver Kahn Fotoğraf: picture-alliance/dpa/S. Stache

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn ise, imza töreninde yaptığı konuşmada, Julian Nagelsmann ile yollarını ayırmaları ile ilgili olarak, "Sportif başarıyı sağlamak bizim görevimiz ve zorunluluğumuz" dedi. Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in uzun yıllar kaptanlığını ve kaleciliğini yapan 53 yaşındaki Kahn, sezonun belirleyici bir döneminde teknik direktör değişikliğine gitme hamlesinin bir, "panikle verilmiş bir tepki" olmadığını, Nagelsmann'ın görevine son vermeye duygusal değil, etraflıca düşünerek karar verdiklerini bildirdi.

Bundesliga'da, 25. hafta sonunda 52 puanla ikinci sırada bulunan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise şu ana dek tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, bu turnuvada çeyrek final ilk maçında Manchster City ile karşılaşacak. 11 Nisan'daki müsabaka Manchester Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

dpa / ET,EC

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