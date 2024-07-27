Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala'yı ziyaretine izin çıktı

Cezaevindeki Osman Kavala ile görüşme talebinde bulunan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'e Adalet Bakanlığından bir hafta sonra olumlu yanıt geldi. Türkeş sosyal medya hesabından "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir" mesajını paylaştı.

Türkeş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı sıfatıyla aralarında Osman Kavala'nın da olduğu Gezi Parkı Davası hükümlülerini ziyaret etmek istediğini açıklamıştı.

Bu talep üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştı. Daha yeni, değerlendirme aşamasındayız. Gerekli kararı veririz" şeklindeki açıklaması Türkeş'in tepkisini çekmişti.

İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala 1 Kasım 2017'den beri tutuklu. Fotoğraf: DW

AKP Ankara Milletvekili Türkeş dün sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, normalde bu başvuruların bir günde sonuçlandırıldığını ancak kendi talebinin "sümen altı" edilmek istendiğini söyledi. Türkeş,"Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu çıkışından sonra AKP'li vekile cezaevini ziyaret izni verildi.

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu olan Tuğrul Türkeş, Kavala'yı ziyaret etme isteğini duyurduğu geçen haftaki açıklamasında "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının yedi yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum" ifadelerini kullanmıştı.

DW,ANKA / MUK,CÖ

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